Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul Cehiei, Andrej Babiš. Cooperarea în domeniul apărării, pe agenda discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Cehiei, Andrej Babiš. Sursa foto: Facebook Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a spus ce a discutat cu premierul Cehiei, Andrej Babiš, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu acesta la Praga.

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit în cadrul vizitei oficiale în Republica Cehă, cu premierul Andrej Babiš. Șeful statului a anunțat că a discutat cu acesta despre cooperarea bilaterală, viitorul buget al Uniunii Europene, securitatea pe Flancul Estic și colaborarea în industria de apărare.

"Am avut astăzi o întâlnire productivă cu Prim-ministrul Republicii Cehe, Andrej Babiš, în cadrul vizitei oficiale în această țară. Am subliniat importanța unei cooperări strânse la nivel bilateral, economic și european, într-un moment în care unitatea și un obiectiv comun sunt mai importante ca niciodată.

Am făcut un schimb de opinii cu privire la următorul Cadru Financiar Multianual al UE, un dosar esențial pentru competitivitatea, coeziunea și stabilitatea pe termen lung a Uniunii, precum și cu privire la modul în care România și Republica Cehă pot colabora pe măsură ce negocierile avansează.

În calitate de aliați apropiați în cadrul NATO, am discutat, de asemenea, despre consolidarea cooperării noastre în domeniul securității și al industriei de apărare, cu obiectivul de a asigura o descurajare credibilă pe Flancul Estic și de a proteja pacea pe continentul european", a scris Nicușor Dan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan: În cadrul tuturor întâlnirilor, am evidențiat rolul valoros al comunității românești din Republica Cehă

Șeful statului a avut, de asemenea, întrevederi cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh.

"M-am întâlnit, de asemenea, cu președintele Senatului, Miloš Vystrčil, și cu președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura, cu care am purtat discuții foarte bune despre cooperarea dintre țările noastre.

Am transmis interesul României pentru dezvoltarea dimensiunii parlamentare a relației noastre, întrucât intensificarea contactelor dintre cele două Parlamente ar completa legăturile solide dintre guvernele și instituțiile noastre.

În cadrul tuturor întâlnirilor, am evidențiat rolul valoros al comunității românești din Republica Cehă și al minorității cehe din România în consolidarea relațiilor dintre țările noastre, fiind ferm convins că istoria noastră comună reprezintă o sursă de inspirație pentru cooperarea noastră prezentă și viitoare", a mai scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan, declarații de presă comune cu președintele Republicii Cehe, Petr Pavel

În cursul zilei, președintele României, Nicușor Dan, a susținut, la Castelul Praga, declarații de presă comune cu Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel.

"Doresc să încep prin a mulțumi domnului Președinte pentru invitație și pentru primirea călduroasă, precum și pentru discuția pe care am avut-o. Așa cum domnia sa a spus, România și Cehia au o istorie de colaborare îndelungată, de prietenie chiar, cu niște momente importante în istoria noastră - Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial - și am mulțumit pentru faptul că se ocupă personal de memoria soldaților români care au murit aici în al Doilea Război Mondial în procesul de eliberare a Cehoslovaciei.

Avem o cooperare continuă, în diferitele formate în care ne găsim - Uniunea Europeană, NATO, avem poziții comune. În ceea ce privește relația bilaterală, am convenit că are un potențial de a fi fructificată în zona economică. Deja, cum s-a menționat, avem un schimb comercial important, aproape șapte miliarde de euro pe an, avem companii importante din Cehia prezente cu afaceri în România, dar pe mai multe zone - energie nucleară, apărare - există posibilități pentru extinderea acestei relații și am convenit că, prin intermediul administrațiilor, să facilităm forumuri de afaceri care să ajute la dezvoltarea acestei relații economice.

Am mulțumit pentru suportul Cehiei pentru aderarea României la OCDE. Am vorbit, evident, de contextul de securitate. Așa cum am spus, pe această chestiune colaborăm și avem poziții similare în interiorul organismelor în care suntem. Recent, domnul Președinte a fost la București, la Summitul B9 + țările nordice.

Avem aceeași poziție în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a afectat țările noastre. Avem aceeași poziție cu privire la amenințări de hibride, inclusiv campaniile de dezinformare pe care Rusia le desfășoară în Europa, și am convenit să colaborăm pe aceste chestiuni.

Din partea României, am vorbit de preocuparea noastră pentru Marea Neagră și pentru hub-ul european de securitate pe care plănuim să-l deschidem împreună cu Bulgaria și la care țările europene sunt invitate. Am vorbit de Uniunea Europeană, de discuțiile viitoare în care, de asemenea, pozițiile noastre sunt comune, special pe Cadrul Financiar Multianual, în care suntem grupați în grupul de țări numit „Prietenii Coeziunii”, și am vorbit de comunitățile cehe din România și cea românească din Cehia, fiecare dintre ele fiind tratate foarte bine de țările gazdă, și am vorbit, pentru anul viitor, când se împlinesc 200 de ani de prezență a minorității cehe în România, de evenimente comune, eventual cu participarea celor doi președinți.

Și, bineînțeles, l-am invitat pe domnul Președinte în România.

Pe scurt, o discuție consistentă, productivă, care cred eu că va întări și mai mult colaborarea dintre țările noastre și va deschide posibilități de colaborare la alte niveluri administrative, pentru care mulțumesc încă o dată Președintelui Pavel", a declarat Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Reamintim că în timpul zilei Nicușor Dan, a vorbit, din Cehia, și despre criza politică din România, chiar în timpul ședinței pentru Guvernul Mureșan. Precizăm că Nicușor Dan a efectuat miercuri, 30 septembrie 2026, o vizită oficială la Praga, la invitația Președintelui Republicii Cehe.