Omul de care depinde astăzi refacerea coaliției de guvernare. Traian Băsescu: Cine țipa cel mai tare?

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Traian Băsescu lansează un atac dur în plină criză politică și pune blocajul pe seama „liniilor roșii” impuse de politicieni. Fostul președinte susține că soluția pentru ieșirea din impas se află acum la Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că poate reface majoritatea, dar refuză să facă pasul decisiv.

Traian Băsescu, fost președinte al României, consideră că țara se află în blocaj din cauza liniilor roșii. ”Ce ne facem, că preşedintele are liniile lui roşii. Aici sunt problemele care au şi generat această criză. Toată lumea are câte o liniuţă roşie. Cert este că aceste linii roşii au făcut imposibilă o soluţie. Uitaţi-vă acum. nici măcar nu sunt serioşi” consideră fostul președinte.

Cheia rezolvării crizei, la Sorin Grindeanu

Traian Băsescu este de părere că rezolvarea se află la președintele PSD, Sorin Grindeanu: ”Când a căzut Guvernul, cine ţipa cel mai tare să refacem coaliţia şi să continuăm programul pe care l-a dat? Grindeanu. Cine are astăzi ocazia să refacă coaliţia? Chiar Grindeanu, dacă ar da votul pentru Guvern. Deci sunt neserioşi, lipsiţi aş spune chiar de decenţă. Ei cred că nu ţinem minte ce au spus acum 5 luni”.

În ceea ce privește semnul interzis pus de către președintele țării, Nicușor Dan, pentru AUR, Traian Băsescu susține: ”Chestiunea asta că nu pot accepta, nu-mi dau seama cum se materializează. Pentru că, dacă dânsul desemnează un premier de la PSD, iar PSD o face majoritate cu AUR, acest guvern PSD-AUR trece prin Parlament, obţine votul în Parlament. Ce face preşedintele? Nu semnează decretele? Nu are cum…”.

”E o realitate care nu e căzută din cer”

Traian Băsescu mai consideră că în Europa nu ar fi perceput dramatic un Guvern PSD - AUR: ”Deocamdată extrema dreaptă a câştigat în Germania două landuri. Sondajele din Franţa arată că extrema stângă şi extrema dreaptă au şanse la Preşedinţia Franţei. Va trebui să ne obişnuim. E o realitate care nu e căzută din cer. E o realitate a electoratului european. S-a săturat de migraţie, s-a săturat de Green Deal, s-a săturat de toate restricţiile care îi pică pe cap în urma înţeleptelor decizii de la Bruxelles”.

Guvernul Siegfried Mureșan urmează să fie votat miercuri, în Parlament. Se pare că ar mai avea nevoie de 33 de voturi, arată ultimele declarații ale premierului propus.