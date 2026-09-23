Viorica Dăncilă a dezvăluit cu cine a votat la alegerile prezidențiale din 2025 / video

Viorica Dăncilă, fost premier al României. Sursa Foto: DC News

Viorica Dăncilă a vorbit despre orientarea sa suveranistă, despre modul în care a fost percepută în trecut și despre discursul susținut în Parlamentul European în urmă cu 7 ani și a spus cu cine a votat la alegerile prezidențiale din 2025.

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a spus că la alegerile prezidențiale din 2025 a votat pentru partea suveranistă și a explicat că la baza alegerii sale nu a stat o persoană, ci convingerile sale cu privire la apărarea intereselor naționale și iubirea de țară.

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„Știu că v-ați anulat votul atunci când am avut de ales între Călin Georgescu și restul candidaților și vreau să vă întreb: când a fost vorba de votat între Nicușor Dan și George Simion, ce ați făcut? Dacă ne puteți spune, că votul e secret”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Eu am să spun! Eu nu m-am raportat la o persoană, m-am raportat la ceea ce cred și, fiind o persoană care a mers întotdeauna spre ideea asta de suveranism, dar înțelegând suveranismul ca o apărare a intereselor naționale și a iubirii de țară, am mers pe partea suveranistă”, a spus Viorica Dăncilă la DC News.

Percepția negativă despre Viorica Dăncilă: Realitatea nu mai conta

Viorica Dăncilă a vorbit și despre percepția negativă care s-a creat în jurul său în perioada în care a fost premier și a spus că atitudinea oamenilor s-a schimbat acum, iar unii chiar i-au cerut iertare pentru modul în care au judecat-o în trecut.

„Ați fost prima femeie premier. În 2019, Mircea Badea spunea că v-a votat, iar în 2024 a spus că sunteți mult peste candidații care erau la acel moment și vă întreb: considerați că la dumneavoastră timingul a fost prost, pentru că suveranistă ați fost înainte de a fi la modă, că acum oricine spune că e suveranist? Dacă ați fi candidat în 2024, ce credeți că s-ar fi întâmplat?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Nu numai timingul. Atunci s-a creat o percepție negativă foarte puternică, o percepție negativă atât de puternică încât realitatea nu mai conta. Atunci probabil am deranjat foarte mult și orice lucru pe care îl făceam, bun pentru țară, era trecut în derizoriu și se venea cu alte lucruri care erau departe de realitate.

Acum probabil este mai bine și schimbarea se vede. O văd din atitudinea oamenilor și foarte mulți mi-au cerut iertare pentru modul în care m-au judecat în acel moment”, a spus Viorica Dăncilă.

„Modul absurd în care v-au judecat, adică pe nimic. În același timp a fost un splendid exercițiu de propagandă negativă și nu s-a obosit nimeni până acum să afle cine a fost în spate. Beneficiarul a fost Klaus Iohannis”, a spus Bogdan Chirieac.

„M-au condamnat pentru discursul pe care l-am avut în Parlamentul European”

Viorica Dăncilă a mai vorbit despre schimbarea percepției oamenilor și despre discursul susținut în Parlamentul European în urmă cu 7 ani și a spus că este pro-europeană și că dorește o Uniune Europeană care să ia decizii în interesul cetățenilor.

„Oamenii atunci m-au văzut prin ochii altora și nu-i judec, pentru că au apărut atunci atât de multe lucruri negative încât oamenii au spus: „Domnule, fum fără foc nu iese”, și m-au judecat.

Acum oamenii s-au convins, au văzut lucrurile bune care s-au făcut, au văzut această abordare suveranistă - dacă atunci m-au condamnat pentru discursul pe care l-am avut în Parlamentul European, acum acest discurs a devenit studiu la Facultatea de Drept! Deci s-a produs o schimbare. Nu-mi fac probleme în ceea ce mă privește”, a spus Viorica Dăncilă.

„Un discurs memorabil în Parlamentul European la vremea respectivă”, a spus Bogdan Chirieac.

„Un discurs care a îndemnat la demnitate și la susținerea României și a românilor. Și acum oamenii și-au schimbat abordarea, au văzut că, de fapt, atunci am ținut cu țara și acest lucru e clar că a deranjat în foarte, foarte multe locuri.

După discurs, mă așteptam la o reacție de la președintele Comisiei Europene și domnul Juncker mi-a spus ceva care mi-a plăcut foarte mult. Mi-a spus: „Acum avem interlocutor, România a început să conteze!”. Și acel lucru m-a încurajat.

La venirea în țară, toți au spus: „Viorica Dăncilă vrea să scoată România din Uniunea Europeană!”. Sunt pro-europeană, consider că locul nostru e în Uniunea Europeană, dar în același timp aș vrea o Uniune Europeană care să se întoarcă la tratatul care a înființat-o, o Uniune Europeană care să ia decizii pentru bunăstarea cetățenilor și care să nu mai ia decizii greșite. Și când vorbesc de decizii greșite, aici mă gândesc la Green Deal, pentru că într-adevăr acest lucru a afectat aproape toate statele membre ale Uniunii Europene”, a spus Viorica Dăncilă, la DC News.