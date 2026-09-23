Sorin Grindeanu explică de ce l-a trimis pe Adrian Veștea la discuții cu AUR

Adrian Veștea, în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă AUR este un partid extremist.

Președintele PSD a zis că AUR nu este un partid extremist. De altfel, Sorin Grindeanu a spus că i-a recomandat chiar el lui Adrian Veștea, atunci când a fost nominalizat premier de către Nicușor Dan, să meargă la sediul AUR pentru a explica liderilor de acolo ce planuri are pentru România.

„Nu am spus că AUR este un partid extremist. De la mine nu ați auzit așa ceva. Dar să vă spun ceva: Eu i-am recomandat lui Adrian Veștea, atunci când a fost nominalizat, să meargă la întâlnire, la sediul AUR, să spună ce-și dorește să facă, să explice. I-am recomandat acest lucru pentru că este normal să ai dialog”, a zis Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Amintim că premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, după ce Guvernul propus de el a picat în Parlament, că votul nu a fost cel pe care l-a sperat pentru România, dar îl respectă.

„Votul nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi. 47 de zile fără Guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm. Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic, a transmis el pe Facebook.

Guvernul Adrian Veștea a fost respins de Parlament, cu 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi împotrivă. Au fost 212 de voturi exprimate.

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„România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit. De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan. Spun acest lucru fiind consecvent cu ceea ce am susținut mereu: PNL trebuie să își asume guvernarea țării. Nu pe jumătate, nu decorativ, nu doar când este comod, ci cu toate atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile care decurg din această misiune.



Un Guvern condus de un premier liberal, cu puteri depline, este cadrul prin care Partidul Național Liberal își poate onora angajamentele față de români și față de comunitățile care au nevoie de stabilitate, investiții și decizii. Este, totodată, modul prin care PNL poate rămâne fidel moștenirii politice a marilor liberali care au construit România modernă.



Este, desigur, un semn îmbucurător pentru democrația internă din Partidul Național Liberal faptul că domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României.



Nu pot însă să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aceeași deschidere ar fi existat și în luna iunie. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci ar fi fost acceptat și susținut un premier liberal, altul decât domnul Bolojan, care avea deja pregătit un Guvern cu o componentă liberală clară și solidă?



Poate că România ar fi evitat luni de instabilitate politică. Poate că economia nu ar fi fost împinsă și mai adânc în incertitudine. Poate că partenerii externi și agențiile de rating nu ar fi privit cu atâta îngrijorare spre București. Și poate că PNL nu ar fi devenit ținta atacurilor venite din toate direcțiile spectrului politic.



Dar timpul pierdut nu mai poate fi recuperat prin explicații. Poate fi recuperat doar prin decizii responsabile.

Știu că poziția mea, aceea ca PNL să își asume guvernarea cu puteri depline, este împărtășită de marea majoritate a aleșilor locali liberali. Ei sunt cei care, zi de zi, duc greul administrației, răspund în fața cetățenilor și trebuie să continue proiectele de dezvoltare din comunitățile lor.



Pentru ca aceste proiecte să meargă mai departe, administrațiile locale au nevoie de sprijin real de la nivel central. Nu de promisiuni rostite în ședințe. Nu de consultări formale. Nu de respect mimat doar în campanii electorale. Aleșii locali sunt primii care decontează în fața cetățenilor atunci când statul se blochează, când finanțările întârzie, când deciziile de la centru sunt amânate sau când acestea sunt luate fără să se țină cont de realitatea din teritoriu. De aceea, vocea lor trebuie ascultată. Cerințele și doleanțele lor trebuie luate în seamă în mod real, nu doar declarativ. Succesul aleșilor locali liberali înseamnă succesul PNL. Iar succesul PNL, astăzi, nu poate fi construit decât prin responsabilitate, guvernare și respect față de oamenii care au dat votul acestui partid. România are nevoie de stabilitate. PNL are obligația să o ofere”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.