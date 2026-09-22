Siegfried Mureşan: "Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României". Se întâlnește doar cu PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureșan, europarlamentar și premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Siegfried Mureşan anunță că începe, marți, 22 septembrie, să își prezinte programul de guvernare în Parlament. Astăzi se va întâlni cu parlamentarii PNL şi USR, iar miercuri cu cei de la UDMR.

Premierul desemnat, europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan, a anunțat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că începând de astăzi își prezintă programul de guvernare în Parlamentul României. Potrivit lui, în cursul zilei se va întâlni cu parlamentarii PNL şi USR, iar miercuri cu cei de la UDMR.

Mureșan susține că a decis să înceapă cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susținut încă de la început nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru și nu precizează dacă va încerca să-și prezinte programul de guvernare și celor de la PSD, partid care deja a anunțat că nu îl va susține în Parlament pentru formarea unui nou Executiv.

Siegfried Mureşan: Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară

"Începând de astăzi, prezint programul de guvernare în Parlamentul României. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susținut încă de la început nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru:

Astăzi, ora 16:00 – Partidul Național Liberal;

Astăzi, ora 17:00 – Uniunea Salvați România;

Mâine, ora 8:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România.

Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlamentul României", a scris Siegfried Mureşan pe pagina sa de Facebook.

Reamintim în acest context că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 21 septembrie, că nu a fost contactat până acum de premierul desemnat, Siegfried Mureşan, deși acesta spune în spațiul public că și-ar dori susținerea social-democraților în Parlament.

Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor i-au sugerat deja lui Siegfried Mureşan să își depună mandatul

Anunțul lui Siegfried Mureşan privind intenția sa de a-și prezenta programul de guvernare vine în contextul în care luni, 21 septembrie, atât liderul PSD, Sorin Grindeanu, cât și liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-au sugerat să își depună mandatul dacă vede că nu poate strânge cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

"Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, şi asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista şi programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi - dacă continuăm discuţiile şi venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 - 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situaţie să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureşan. Dacă domnul Mureşan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci şi noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aş prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine", a declarat Kelemen Hunor.

"România are nevoie de rectificare (bugetară). România are rapid nevoie de un Guvern care să schimbe direcţia ţării. De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureşan, dacă nu doreşte să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-şi depună mandatul. Noi nu îl votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poate intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie. Dacă doreşte voturi din altă parte, evident că poate să existe majorităţi în Parlament şi fără PSD. Dacă nu, ar fi simplu să-şi depună mandatul. Repede", a declarat Sorin Grindeanu.

Precizăm că decretul lui Nicușor Dan privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat în Monitorul Oficial, luni, 21 septembrie. Potrivit Constituției, (Articolul 103, alineatul 2) candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.