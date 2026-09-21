Adrian Năstase își vinde mașina. Cât este prețul

mașină

Adrian Năstase își vinde mașina.

„Uneori trebuie să te desparți și de lucrurile bune. În cazul de față, de un Mercedes-Benz GLEcare nu mi-a dat motive de supărare — ceea ce, după cum știm, nu se poate spune despre toate relațiile de lungă durată…

Mașina este un Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC, fabricat în anul 2021, în stare tehnică și estetică impecabilă, foarte bine întreținut și cu un nivel de confort potrivit atât pentru drumurile lungi, cât și pentru traficul de zi cu zi”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Date tehnice



Model: Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC

An de fabricație: 2021

Caroserie: SUV

Combustibil: diesel

Capacitate cilindrică: 1.950 cm³

Putere: 245 CP

Cutie de viteze: automată

Tracțiune integrală 4MATIC

Kilometraj: 67.621 km

Culoare: negru

Număr de uși: 5



Dotări importante



suspensie pneumatică AIRMATIC;

plafon panoramic;

sistem DISTRONIC;

cameră video 360°;

interior elegant și foarte confortabil;

echipare generoasă, specifică unui automobil premium.



Mașina a fost atent întreținută și se prezintă impecabil. Este spațioasă, sigură și foarte plăcută la drum. Pe scurt, un automobil care știe să-și facă treaba fără să ceară dreptul la replică.

Preț: 48.000 de euro

Pentru informații suplimentare și vizionare:

Telefon: 0723 789 516

Mașina este pregătită pentru un nou proprietar — preferabil unul care să o trateze cel puțin la fel de bine, a mai zis fostul premier pe blogul său Adriannastase.ro.