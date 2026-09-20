PISA 2025, reforma educației și inteligența artificială. Daniel David, luni, la DC Edu

Daniel David, la DC Edu/ Imagine generată cu AI

Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al Educației și Cercetării, este invitat luni, de la ora 20:00, la DC Edu, emisiune realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan. Discuția va aborda rezultatele PISA 2025, problemele și soluțiile pentru educația românească, reforma sistemului, viitorul universităților și impactul inteligenței artificiale asupra educației.

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al Educației și Cercetării, este invitat luni, de la ora 20:00, la DCNews, în emisiunea ”DC Edu”, de către prof. univ. dr. Sorin Ivan.

PISA 2025 readuce în prim-plan întrebările despre calitatea educației din România. Care sunt cauzele declinului și ce schimbări sunt necesare?

Prof. univ. dr. Daniel David va vorbi despre starea educației românești, problemele sistemului și soluțiile posibile, dar și despre reforma educației și viitorul Raportului QX, documentul de diagnostic și propuneri de reformă pe termen mediu și lung.

Dezbaterea va aborda și învățământul universitar, provocările și perspectivele sale, dar și o temă tot mai importantă: universitatea în era inteligenței artificiale și modul în care AI poate schimba educația.

Care sunt, în opinia lui Daniel David, prioritățile educației românești?

Luni, ora 20:00, la DCNews.

Emisiunea este transmisă pe DCNews, DCNewsTV, Părinți și Pitici, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.