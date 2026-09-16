Ce înseamnă siguranța pacientului în spital. Dr. Adina Geană (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Adina Geană (SANADOR), la DC Medical și DC News

Ce înseamnă, de fapt, siguranța pacientului în spital? Dr. Adina Geană explică cele mai importante măsuri, de la diagnostic la tratament și date medicale.

17 septembrie este Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, o zi dedicată unui principiu esențial în orice sistem medical. Pacientul trebuie să primească îngrijiri sigure, corecte și adaptate nevoilor sale.

Siguranța pacientului nu înseamnă doar evitarea unei erori medicale. Aceasta începe cu diagnosticul corect și continuă cu modul în care sunt administrate medicamentele, prevenirea infecțiilor, siguranța intervențiilor, condițiile din spital, accesul rapid la investigații și tratament, protejarea datelor medicale și pregătirea permanentă a personalului.

Dr. Adina Geană, director calitate și siguranța pacientului la Spitalul Clinic SANADOR, este invitată la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Adina Geană ne vorbește despre:

Ce înseamnă, de fapt, siguranța pacientului

"Siguranța pacientului este un domeniu care, actualmente, chiar a ajuns la nivel de domeniu de studiu. Este o componentă critică din calitatea și, practic, din managementul calității serviciilor de sănătate"

Siguranța actului medical, a mediului de îngrijire și a infrastructurii

"Vorbim de siguranță din mai multe perspective. Vorbim de siguranța actului medical și atunci, sigur, că vorbim de profesioniști, de medici, de asistenți, vorbim de tot ce înseamnă dotări pe care, evident, că trebuie să le ai în vedere"

De ce contează traseul pacientului prin spital

"Vorbim de siguranța accesului. Cât de repede poate să acceseze un pacient, cât de repede poate să acceseze ceea ce are realmente nevoie, cu un răspuns în întâmpinarea pacientului pentru nevoile lui, pentru ceea ce el are nevoie, însemnând medicii de care are nevoie cât se poate de buni, însemnând echipa multidisciplinară de care are nevoie orice pacient"

Tehnologia de înaltă performanță poate crește siguranța intervențiilor

"Ritmul în care se dezvoltă tehnologiile, cel puțin pentru tehnologiile din sănătate, este unul extrem de alert. Am o vorbă așa pe care o folosesc și spun: la SANADOR este suficient să fie cineva convins și să ceară, pentru că imediat se investește în echipamente de ultimă generație"

Un rezultat critic trebuie transmis imediat medicului

"Indiferent de oră, la orice oră, din zi sau din noapte, laboratorul lucrează și atunci când obține niște rezultate critice, imediat anunță clinicianul, deci sună pe secție și spune"

Comunicarea dintre medici și asistente poate preveni greșeli grave

"Comunicarea este o noțiune și un domeniu foarte mult utilizat ca termen și, în general, toată lumea își dorește să vorbim despre comunicare în sănătate, comunicarea cu pacientul. Comunicarea în sănătate, din perspectiva siguranței pacientului, are niște repere foarte clare"

Infecțiile asociate îngrijirilor medicale

"Este o zonă extrem de grea și de dificilă, pentru că siguranța și curățenia și dezinfecția și toate mecanismele astea încep de la cea mai mică rotiță a sistemului, de la menajera care trebuie să știe când să curețe, cum să curețe, cu ce să curețe, până la, știu eu, cel mai înalt grad profesionist, care trebuie să știe cum să utilizeze niște echipamente, cum să se echipeze"

Siguranța datelor medicale

"Înseamnă toate sistemele pe care le utilizăm ca să asigurăm ceea ce din tehnologia anglo-saxonă se cheamă "medical records", adică tot ce ține de înregistrările medicale legate de un pacient"

Digitalizarea și inteligența artificială intră în construcția siguranței medicale

"Suntem în plină digitalizare, avem deja instrumente de inteligență artificială pe care le folosim"

Emisiunea va fi difuzată joi, 17 septembrie, de la ora 09:00, pe:

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