Examen de poligon după şcoala de şoferi, propunere în Parlament. Care sunt şansele de reuşită?

Un proiect legislativ vrea reintroducerea examenului de poligon după finalizarea şcolii de şoferi. Ce şanse are, însă, acest proiect legislativ?

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, abordează acest subiect la DC Conducem, în ediţia de marţi, 8 septembrie, de la ora 18:00.

"Este un proiect de lege, despre care eu am auzit din presă, nu ştiam dinainte. Cred că este semnat de vreo 50 de parlamentari, nu este doar o iniţiativă a unui parlamentar. Prima controversă e plecată de la mine. Eu spun că este inutil acest proiect, pentru că până va deveni lege, sigur va fi blocat în tot felul de variante prin Parlament, dar şi când va deveni lege, sigur nu se vor face norme de aplicare. Ăsta e modelul Ministerului Transportului. Pe noi, Parlamentul ne costă peste 1 milion de euro pe zi. Parlamentul face cam o lege pe zi. Pentru că face vreo 300 şi ceva de legi pe an. Practic, fiecare lege costă cam un milion de euro. După ce devine lege, un funcţionar dintr-un minister nu vrea să îi facă norme, iar Parlamentul a muncit inutil. Deci noi am plătit un milion de euro pe o lege care nu va funcţiona", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Toate controversele legate de acest proiect de lege le puteţi afla marţi, 8 septembrie, la DC Conducem, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Însă acesta nu este singurul subiect abordat.

Italia schimbă codul rutier. Pietonii care traversează strada cu ochii în telefon ar putea fi amendaţi exact ca un şofer care foloseşte telefonul în timpul condusului. Tot Italia are în teste un sistem de camere cu inteligenţă artificială, care nu vor înregistra doar viteza maşinilor, ci şi dacă şoferul poartă centura de siguranţă, dacă foloseşte telefonul mobil sau dacă maşina are toate actele la zi.

Aceste informaţii, dar şi multe altele, le puteţi afla marţi, la DC Conducem.

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