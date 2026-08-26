Ultramaratonistul Levente Polgar, invitat la interviurile DC NEWS - Video

Levente Polgar, invitat la De Ce Citim

Ultramaratonistul Levente Polgar este invitatul lui Flaviu Predescu la interviurile DC NEWS.

Ultramaratonistul Levente Polgar este invitatul lui Flaviu Predescu la interviurile DC NEWS, miercuri, 26 august, de la ora 15:00.

Sportivul ne va vorbi despre următoarea sa mare provocare - SwissPeaks Legend, una dintre cele mai dure și mai respectate curse de ultratrail de pe planetă.

Nu rata povestea ultramaratonistului Levente Polgar miercuri, 26 august, de la ora 15:00 pe DCNews, DCNewsTV, dar și pe paginile Facebook DCNews și YouTube DCNews.

Cine este Levente Polgar

Levente Polgar, sportiv legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, este pe cale să semneze o performanță istorică pentru sportul românesc și mondial. Originar din Aiud, acesta va participa la SwissPeaks Legend. Mai mult decât atât, Polgar este primul sportiv cu dizabilități acceptat vreodată în această competiție extremă, continuând o serie de reușite care sfidează limitele umane.

Pe 30 august, el va porni într-o aventură titanică prin Alpii Elvețieni, ce presupune parcurgerea unei distanțe uriașe de 397 de kilometri și înfruntarea unei diferențe pozitive de nivel de 27.530 de metri. Acest traseu infernal împinge rezistența fizică și psihică a concurenților mult dincolo de barierele obișnuite. Pregătirea pentru un asemenea test a durat nu mai puțin de opt ani, o perioadă în care determinarea a suplinit lipsa resurselor logistice. Așa cum însuși sportivul mărturisește cu modestie și credință, în timp ce alți competitori au beneficiat de echipe întregi de specialiști, el s-a bazat pe sprijinul divin.

Dincolo de cifrele impresionante ale traseului, povestea de viață a lui Levente Polgar oferă o încărcătură emoțională aparte. Rămas fără brațul drept încă din copilărie în urma unui accident feroviar, el a demonstrat de-a lungul anilor că o voință de fier poate învinge orice obstacol. De altfel, el deține deja un record mondial de invidiat, fiind primul sportiv cu dizabilități din lume care a reușit să treacă linia de sosire a legendarei curse TOR330 – Tor des Géants.

Noua sa provocare din Elveția depășește granițele unei simple performanțe atletice. Ea reprezintă o adevărată lecție de viață despre curaj, credință profundă și capacitatea extraordinară de a transforma o traumă într-o sursă inepuizabilă de motivație.

Prin fiecare kilometru pe care îl va parcurge pe crestele alpine, Polgar demonstrează că limitele există doar pentru a fi depășite, devenind un model de inspirație pentru generații întregi. În final, performanța sa ne reamintește că cele mai mari victorii nu se măsoară întotdeauna în medalii de aur, ci în cantitatea de curaj și perseverență necesară pentru a merge înainte atunci când succesul pare imposibil.

Despre Flaviu George Predescu



Realizatorul emisiunii, Flaviu George Predescu, este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și colaborator DC News din anul 2015. Acesta este, de asemenea, co-realizator al emisiunii Cultura pentru toți, redactor la Luceafărul de dimineață și redactor-șef adjunct la De Spiritu et Anima, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.