Prima menstruație la fetițe și vaccinul HPV: Ce trebuie să știe părinții ca să își protejeze copiii. Dr. Oana Crețu, la Părinți Prezenți / video

Prima menstruație la fetițe și vaccinul HPV: Ce trebuie să știe părinții ca să își protejeze copiii. Dr. Oana Crețu, la Părinți Prezenți

Pentru multe fete, prima menstruație vine mai devreme decât se așteaptă părinții. Uneori la 12 ani, alteori la 9 ani, iar acest moment prinde multe mame nepregătite. Sunt situații în care o fetiță se...

Pentru multe fete, prima menstruație vine mai devreme decât se așteaptă părinții. Uneori la 12 ani, alteori la 9 ani, iar acest moment prinde multe mame nepregătite. Sunt situații în care o fetiță se întoarce acasă speriată, fără să înțeleagă ce i se întâmplă, iar părintele nu știe cum să explice schimbarea.

Specialiștii spun că în ultimii ani pubertatea începe mai devreme, iar asta schimbă complet modul în care părinții trebuie să vorbească cu fetele lor despre corp, emoții și dezvoltare.

În aceeași discuție intră și prevenția. Vaccinul HPV este una dintre cele mai importante metode de protecție împotriva cancerului de col uterin și altor tipuri de cancer, dar rămâne un subiect plin de întrebări și temeri pentru părinți.

Discutăm astăzi despre prima menstruație la fetițe, despre cum își pot pregăti părinții fetele, despre semnalele pubertății precoce, dar și despre vaccinul HPV, beneficiile lui, siguranță și momentul potrivit pentru administrare.

Invitata noastră este dr. Oana Crețu, medic specialist obstetrică-ginecologie, care lucrează de ani de zile cu adolescente și femei și care spune că fiecare etapă a vieții unei paciente are nevoi diferite și trebuie înțeleasă cu grijă și răbdare.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Prima menstruație vine mai devreme. Ce înseamnă pentru fete și părinți

Când copilul nu înțelege ce i se întâmplă

Pubertatea precoce și ce spune ea despre sănătate

Riscurile pe termen lung ale menstruației timpurii

Cum vorbim corect cu fetele despre corpul lor

HPV, virusul invizibil, dar periculos

Vaccinul HPV și decizia părinților

Accesul la vaccin în România

Mituri și frici legate de HPV

Protecția pe termen lung

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 18 august, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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