Georgiana Teodorescu, la DC News. Poziția AUR față de reținerea lui Călin Georgescu și Guvernul Mureșan

Foto: Parlamentul European

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR - ECR, vine joi, 24 septembrie 2026, la interviurile DC News, unde va vorbi despre reținerea lui Călin Georgescu, Guvernul Siegfried Mureșan și soluțiile Alianței pentru Unirea Românilor la criza politică.

Joi, 24 septembrie 2026, începând cu ora 15:00, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR - ECR, este invitata analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News.

Principalele teme de discuție vor fi:

Cum vede AUR reținerea lui Călin Georgescu?

Va face AUR Guvern cu PSD?

De ce AUR a spus că nu votează Guvernul Siegfried Mureșan?

Care sunt condițiile de participare la guvernare?

Ce personalități aveți în vedere pentru funcțiile de miniștri?

Cum e văzut Siegfried Mureșan in Parlamentul European?

Acestea și alte subiecte vor fi discutate joi, de la ora 15:00. Emisiunea este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de YouTube DC News.

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Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR din 2024

Georgiana Teodorescu este avocat și europarlamentar din anul 2024. Ea a fost aleasă pe listele Alianței pentru Unirea Românilor.

A studiat dreptul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din 2004 până în 2008, iar din 2009 până în 2010 a ocupat funcția de vicepreședinte al Ligii Studenților Români din Străinătate și a obținut un Master în dreptul afacerilor la Universitatea Nicolae Titulescu din București

Georgiana Teodorescu și-a continuat studiile academice cu două programe doctorale: la Universitatea din București a finalizat un doctorat în științe politice, unde a obținut titlul de doctor în 2013, iar în 2015 a obținut titlul de doctor în drept penal și la Universitatea Titu Maiorescu din București.

În Parlamentul European, Georgiana Teodorescu face parte din Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), Comisia specială pentru criza locuințelor în Uniunea Europeană (HOUS) și Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză.