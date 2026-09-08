Sectorul 2, între proiecte și criza guvernamentală. Rareș Hopincă, LIVE la DC News

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Rareș Hopincă, primarul social-democrat de la Sectorul 2 al Capitalei va dialoga, miercuri, cu analistul politic Bogdan Chirieac despre impactul crizei guvernamentale asupra autorităților locale și integrarea proiectelor din S2 cu cele din sectoarele 3 și 4.

Miercuri, 9 septembrie 2026, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei, este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News. Edilul va vorbi despre cele mai importante proiecte din sector și va răspunde la întrebările politice ale momentului.

Principalele teme de discuție vor fi:

Noile proiecte din Sectorul 2 ;

; Impactul crizei guvernamentale asupra autorităților locale;

asupra autorităților locale; Podul din Șoseaua Petricani ;

; Integrarea proiectelor din Sectorul 2 cu proiectele din sectoarele 3 și 4;

Dificultățile provocate de USR administrațiilor locale;

administrațiilor locale; Fondurile europene: mai există vreo șansă pentru atragerea lor?

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 9 septembrie 2026, LIVE, începând cu ora 12:00, pe DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de YouTube DC News.

Rareș Hopincă, primar al Sectorului 2 din 2024

Rareș Hopincă este primar al Sectorului 2 din anul 2024, când l-a învins pe fostul edil de la USR, Radu Mihaiu. Anterior, în perioada iulie 2023 - aprilie 2024, Hopincă a deținut funcția de prefect al Capitalei.

Acesta s-a născut pe 29 august 1984 în orașul Câmpulung Moldovenesc din județul Suceava și este membru al Partidului Social Democrat din anul 2009. În 2011, Rareș Hopincă a absolvit Facultatea de Filozofie și Jurnalism din cadrul Universității „Spiru Haret” București, fiind licențiat în filozofie.

După ce a căpătat experiență în mai multe companii private, unde a ocupat funcții de management și consultanță, în anul 2017 a ajuns director general al Primăriei Sectorului 5 din Capitală, după care a devenit administrator public al Sectorului 5.