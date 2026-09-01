Horoscopul toamnei 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente ale toamnei.

Din punct de vedere astrologic, toamna începe într-un mod pacifist. Careul Marte-Saturn și trigonul Jupiter-Saturn ne învață să avem răbdare și să construim totul pas cu pas. De altfel, toată luna septembrie este una mai lipsită de probleme.

Însă, atunci când discutăm despre luna octombrie, lucrurile se schimbă radical. Sau altfel spus, se complică. În a zecea lună a anului, Mercur și Venus vor retrograda în semnul Scorpionului. Deci urmează numeroase teste, revizuiri și negocieri complicate. Atât din punct de vedere amoros, cât și financiar.

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Iar, în noiembrie, tranzitul lui Marte în Leu va avea parte de o întâlnire cu Jupiter și Nodul Sud din Leu. O triplă conjuncție care poate aduce decizii și evenimente marcante pe plan internațional.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată marți, 1 septembrie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.