Tratamente moderne pentru bolile creierului. Dr. Ștefăniță Dima, la DC Medical și DC News

Dr. Ștefăniță Dima vine la DC Medical și DC News

Dr. Ștefăniță Dima, neuroradiolog intervenționist la Spitalul Memorial a fost invitat la DC Medical și DC News.

Dr. Ștefăniță Dima, neuroradiolog intervenționist la Spitalul Memorial a fost invitat la DC Medical și DC News. Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Ștefăniță Dima ne-a vorbit despre:

AVC, o problemă majoră de sănătate publică

" 65.000 de oameni suferă un accident vascular cerebral în fiecare an în România"

Angio-CT-ul, investigația care poate depista anevrismele înainte să se rupă

"Prevenția este posibilă printr-o investigație simplă. Se numește angio-CT: „angio" vine din limba greacă și înseamnă vas de sânge, iar CT înseamnă computer tomograf"

Cine ar trebui să facă screening pentru anevrisme cerebrale

"Depinde de istoricul fiecărui pacient și de antecedentele familiale. Am pacienți care ajung la spital și descoperim că au două anevrisme cerebrale"

Factorii de risc care favorizează apariția anevrismelor

"Dacă ne imaginăm vasul de sânge ca pe un furtun, acesta rezistă foarte bine la o anumită presiune. Însă, dacă presiunea crește mult peste limitele normale, furtunul se poate dilata, poate forma o umflătură și, în cele din urmă, se poate sparge"

Tratamentul minim invaziv în neuroradiologia intervențională

"Neurochirurgia clasică a evoluat foarte mult. Astăzi există și în neurochirurgie conceptul de keyhole neurosurgery, adică neurochirurgia prin "gaura cheii", o abordare minim invazivă care permite intervenții cu incizii mult mai mici decât în trecut"

Cum sunt redeschise vasele blocate în cazul AVC-ului ischemic

"Putem monta și stenturi speciale, dispozitive care funcționează ca o umbrelă. Acestea se deschid la nivelul gâtului anevrismului, împiedică pătrunderea sângelui în interiorul acestuia și îl exclud din circulație"

Inteligența artificială schimbă tratamentul accidentului vascular cerebral

"Există acum pompe asistate de inteligență artificială, care aspiră doar atunci când detectează că există ceva de extras, nu și atunci când este doar sânge liber"

BE-FAST - semnele care anunță un accident vascular cerebral

"Există simptome și vorbim despre celebrul FAST, transformat mai nou în BE-FAST"

Când durerile de cap pot ascunde un anevrism cerebral

"Poate comprima nervii cranieni sau alte structuri și poate provoca dureri de cap ori deficite neurologice focale"

Angio-CT versus angiografie: cum a evoluat diagnosticul

"În trecut nu aveam angio-CT. Este o tehnică dezvoltată relativ recent, iar atât aparatura, cât și softurile au ajuns la un nivel foarte bun.

Înainte făceam angiografie diagnostică. Inițial se realiza prin artera femurală, iar primele angiografii se făceau chiar prin puncționarea directă a arterei carotide. Era o procedură dificilă și riscantă, mai ales din cauza hemostazei. Era o barbarie"

Noi terapii pentru tumorile cerebrale și depășirea barierei hematoencefalice

"De exemplu, meningioamele sunt printre cele mai bine vascularizate tumori intracraniene, la fel și hemangioblastoamele. Aceste vase pot fi închise prin embolizare înainte de operație, iar intervenția neurochirurgicală devine mult mai simplă și mai sigură"

Ce putem face pentru a preveni bolile vasculare cerebrale

"Contează foarte mult și stilul nostru de viață. Mișcarea este benefică. Expresia „minte sănătoasă într-un corp sănătos" este cunoscută de mii de ani, încă din vremea grecilor"

Migrena și legătura cu bolile vasculare cerebrale

"Migrena este o afecțiune extrem de interesantă și încă insuficient înțeleasă. În prezent, există tratamente noi pentru migrenă, care acționează prin anestezierea durei mater"

Emisiunea va fi difuzată joi, 30 iulie, de la ora 18:00, pe:

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