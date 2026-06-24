Marte intră în semnul Gemenilor. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO

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Finalul lunii iunie va fi controversat din punct de vedere astrologic! Unul dintre motive va fi tranzitul lui Marte în Gemeni.

Pe 28 iunie, Marte își va începe tranzitul în semnul Gemenilor, acolo unde va poposi până pe 11 august.

Informația va deveni arma sau instrumentul cel mai de preț în timpul acestui tranzit. Ideile pe care le vom primi sau le vom împărtăși pot aduce pacea sau pot isca un nou conflict. Online sau offline. Marte în Gemeni ne va provoca să urmărim mai multe direcții și să luptăm pe mai multe fronturi în același timp. Deși vom avea impresia că suntem nestatornici, ne vom da seama până la urmă că, doar astfel, putem progresa sau evolua.

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Pe 4 iulie, Marte va face o conjuncție cu Uranus, un aspect astrologic menit să schimbe lumea. Să facă și să desfacă alianțe. În plus, vom observa un “război” cănd vine vorba de tehnologie sau inteligență artificială.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre acest tranzit, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată joi, 25 iunie, începând cu ora 11.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.