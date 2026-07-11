Horoscop 13-19 iulie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna debutează cu faimoasa conjuncție între Mercur retrograd-Soare din semnul Racului. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, vă recomandăm să nu vă aglomerați deloc programul pentru că nu vă veți putea ține deloc de toate sarcinile. Iar nerăbdarea va fi inamicul nostru principal.

Iar marți, se va petrece și Luna Nouă în semnul Racului. Un eveniment astrologic menit să ne întoarcă atenția spre “acasă-ul” interior.

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La finalul săptămânii, Marte din Gemeni va face un sextil cu Saturn din Berbec. Îi ajută pe cei care vor să frâneze unele proiecte.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 12 iulie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.