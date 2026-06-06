De ce scriem, cântăm, pictăm, sculptăm - subiectul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO

Sâmbătă, 6 iunie, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu vă propune o incursiune în universul Cenaclului Cultural „Cugiria”, care în data de 27 mai s-a întrunit la Centrul Cultural „Valentin Uritescu” din Cugir pentru a căuta răspunsuri personale, dar cu valoare generală, la întrebările care stau la baza motivației de a face literatură și artă.

La microfon și-au expus ideile pe tema dată: Mircea Simu, redactor-șef al revistei „Excelsior”, scriitorul Vasile Dumitru (Chipirișteanu), Eva Curea și Irina Codrea, eleve ale Colegiului Național „David Prodan” Cugir, prof. Diana Sibișan – Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, scriitoarea și jurnalista Camelia Morda Baciu, poeta Maria Trif; Vladimir Niculaș – elev la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir; artista plastică Daniela Paleogianni; Alexandra Gurgui – elevă la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir; Antonia Pașca și Reva-Maria Cozmescu, eleve la Colegiul Național „David Prodan”; scriitoarea Elena Mateica; Cătălina Ioana Micu – elevă la Școala Gimnazială „Ioan Mihu” Vinerea (Cugir); Anamaria Pop – elevă la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir; Sorana Bucur – elevă la Colegiul Național „David Prodan” Cugir; Sara Lațiu – elevă la Clasa de Pian a CC „VU” Cugir; Adriana Roxana Avram, autoare și membră a Cenaclului Cultural „Cugiria”; scriitoarea Luminița Cebotari; Ana Bejenar Bugeag, fostă bibliotecară a Bibliotecii Orășenești Cugir; sculptorul Virgil Horea; Diane Dobrean, membră a Cenaclului Cultural „Cugiria”; Vasile Palfi, cântăreț; și scriitorul Flaviu George Predescu.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!