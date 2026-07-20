Majoritatea la care dezvăluie că ”lucrează” Grindeanu. Mutarea liderului PSD de marți dimineață

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu susține că România are nevoie de un comitet de criză în Parlament pentru deblocarea unor probleme urgente și afirmă că, în acest moment, îi este greu să își imagineze o colaborare guvernamentală cu AUR.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la România TV, în emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu, despre criza politică, propunerea privind un comitet de criză în Parlament și posibilitatea unei majorități alături de AUR.

Comitetul de Criză din Parlament

"În acest moment avem un guvern care nu îndeplinește toate criteriile pe care le are un guvern normal. În fiecare săptămână se întâmplă câte o ședință de guvern în care domnul Ilie Bolojan, pe ordinea de zi, adoptă teme pentru localități, eventuale exproprieri și eventuale evaluări. Nu înseamnă că sunt lucruri neimportante, dar în acest moment tot ce ține de politica mare a țării, de gestiune, nu poate fi făcut de către un guvern demis care are prerogative reduse. La fel în PNRR. Treaba Guvernului era să dea niște OUG-uri și să închidem acest subiect. Nemaiputând să dea legi și proiecte de legi la parlament care vor fi sau nu votate, tot așa pe anumite legi, pe anumite amendamente absolut necesare pentru români, eu cred că putem face, dincolo de ceea ce ne desparte, un comitet de criză în Parlament. Pentru ce îl folosim?

Problemele pe care le poate rezolva

De exemplu să deblocăm locurile și angajările în Sănătate. Am văzut cu toții ce se întâmplă în aceste zile la spitale și cum oamenii nu beneficiază de serviciile pentru care au plătit asigurări de sănătate. Angajații din spitale, la rândul lor, sunt sufocați și e nevoie de angajați. Doi, avem această situație în Agenția Națională de Cadastru. Chestiunea asta îi pune într-o situație cel puțin nedorită pe cei care, de bună credință, vor să-și cumpere un apartament sau de o casă și care vor să beneficieze de un TVA de 9% valabil până la 1 august. În acest moment nu se emite nimic de către cei de la cadastru. Trei, avem scumpirile în fiecare zi la motorină și la benzină. L-am auzit pe Ilie Bolojan în urmă cu două sau trei săptămâni, când Bogdan Ivan a făcut niște propuneri în Parlament, spunând că se termină războiul în Iran și totul revine la normal. Am văzut cum revine la normal. Am dat acest exemplu pentru că eu cred că putem să gestionăm lucrurile dacă suntem de bună credință. Acesta este rostul acestei propuneri.

"Mâine dimineață am să trimit o scrisoare către liderii tuturor partidelor reprezentate în Parlament"

Vrem să ajutăm românii. Chiar dacă în mod normal nu Parlamentul trebuie să rezolve lucrurile acestea, având în vedere situația în care ne aflăm, asta am propus azi. Odată cu sesiunea extraordinară, atunci când ar trebui să aprobăm acele legi care sunt parte din pachetul pentru PNRR, putem să venim și cu aceste propuneri extra, care țin de gestiunea de zi cu zi a României și pe care nu le poate duce Guvernul. Trebuie să rezolvăm aceste probleme în Parlament. Această comisie își va înceta activitatea odată cu învestirea unui guvern cu puteri depline. (...) Eu îi invit pe parlamentarii de bună credință să vină să rezolvăm aceste probleme. Mâine dimineață am să trimit o scrisoare către liderii tuturor partidelor reprezentate în Parlament. Mă aștept la un răspuns favorabil.

Majoritate cu AUR?

Lucrăm la o majoritate care să excludă voturi extremiste, dar care să ofere o formulă de stabilitate pentru România. Eu am spus săptămâna trecută niște lucruri și am văzut cum unii au încercat să-mi răstălmăcească vorbele. Eu respect votanții tuturor partidelor, inclusiv pe cei ai AUR-ului, în mod evident. Îmi doresc ca o parte dintre acești votanți să înțeleagă că ne trebuie soluții reale la problemele de zi cu zi. Nu avem nevoie de populism. În acest moment îmi este greu să-mi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilității unora dintre liderii lor. Nu pot să am încredere în unii dintre acești lideri care, pe de o parte, votează ca Bolojan să plece acasă, iar pe de altă parte ies din sală ca să-l țină pe Bolojan la butoane pe perfuzii. Liderii AUR, unii dintre ei, au în continuare probleme să-și clarifice anumite poziții care sunt, din perspectiva noastră, în contradicție cu normele și valorile europene și transatlantice. Asta ne desparte în acest moment. Nu vreau să spun că toți sunt așa. Cu unele dintre politicile lor nu pot să fiu de acord. De exemplu, nu pot să fiu de acord cu faptul că se critică sancțiunile la adresa Rusiei. N-am auzit foarte deschis cum astfel de lideri dezavuează acest lucru. Mie mi se pare că, în acest moment, lucrurile stau mai bine decât acum două sau trei săptămâni", a explicat Sorin Grindeanu.

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