Ion Ceban îl contrazice pe Ciprian Ciucu cu privire la desemnarea lui Adrian Veștea: Asemenea declarații sunt ieșite din comun

Ion Ceban îl contrazice pe Ciprian Ciucu: Nu am nici o idee la ce se referă primarul Bucureștiului / FOTO: colaj foto Facebook @Ion Ceban și foto Agerpres

Ion Ceban a reacționat duminică, pe rețelele de socializare, după declarațiile făcute de primarul Capitalei Ciprian Ciucu, care a susținut că edilul Chișinăului ar fi aflat cu câteva ore înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Primarul Chișinăului a respins acuzațiile și a transmis că nu înțelege la ce se referă Ciprian Ciucu.

„Urmăresc declarațiile făcute în spațiul public la adresa mea, în care aș fi învinuit, în mod nejustificat, precum că aş avea vreo implicare în criza politică din România.

Nu am nici o idee la ce se referă primarul Bucureștiului și cum aş fi implicat?

Consider aceste declarații ca fiind nefondate și lipsite de orice bază reală.

Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun.

Îmi exprim speranța sinceră ca România să depășească cât mai curând această situație de criză, în interesul cetățenilor săi și al stabilității regionale”, a scris Ion Ceban pe pagina de Facebook.

Ce a spus Ciprian Ciucu despre Ion Ceban

Reacția lui Ion Ceban vine după afirmațiile făcute de Ciprian Ciucu într-o emisiune la Digi24. Edilul Capitalei a povestit că, în timpul unei conferințe desfășurate la Singapore, s-ar fi întâlnit cu primarul Chișinăului, chiar în ziua în care președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Ciucu a susținut că el aflase atunci vestea nominalizării și că Ion Ceban i-ar fi spus că știa deja această informație de câteva ore și i-ar fi prezentat inclusiv un mesaj primit pe telefon.

Primarul Ciucu a declarat că a fost surprins atât de faptul că desemnarea s-ar fi făcut fără ca liderii PNL să fie informați în prealabil, cât și de împrejurarea că primarul Chișinăului ar fi avut acces la această informație înaintea conducerii formațiunii politice.

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