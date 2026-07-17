PSD nu mai exclude o guvernare alaturi de AUR. Sorin Grindeanu: Atât timp cât românii votează un partid, trebuie să fie respectaţi în decizia lor

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

PSD nu mai exclude o guvernare alaturi de AUR, anunță președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după ce a fost întrebat dacă mai spune un ”nu” vehement unui guvern PSD-AUR, că „nu exclude” această variantă, dar că pune la îndoială „credibilitatea unor lideri”.

”Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 şi 40. Asta e radiografia astăzi, că peste o săptămână e altceva, că peste... Radiografia astăzi este aceasta în care pe primul loc este AUR-ul, e un lucru pe care nu cred că îl contestă nici măcar aceşti hashtagi. Eu spun aşa: atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectaţi în decizia lor.

VEZI ȘI: George Simion, prima reacţie după ce Nicuşor Dan a spus de ce nu vrea AUR la guvernare. "Anticipate! Suspendare! Revenirea la democraţie"

Sorin Grindeanu: Nu exclud... Din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români

Aşa că eu nu exclud... din contră, am respect pentru votanţi şi pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri şi în al doilea rând de nişte lucruri care ţin de sancţiuni la adresa Rusiei sau chestiunea legată de Ucraina pe care în acest moment, din perspectiva mea, AUR-ul nu le-a clarificat, ba chiar din contră. (...) Şi atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi”, a spus Sorin Grindeanua, joi seara, la Antena 3.

Negocierile de la Cotroceni, fără o soluție. De ce nu vrea Nicuşor Dan AUR la guvernare

Totodată, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că, după discuția care a avut loc, luni, 13 iulie, la Palatul Cotroceni, cu liderii PNL, USR și UDMR ”nu se degajă o soluție”.

VEZI ȘI: Kelemen Hunor, detalii de la întâlnirea cu liderii politici și Nicușor Dan. Cu ce propunere a mers UDMR la Cotroceni

Totuși, reamintim că deși multe voci au catalogat întâlnirea de luni cu liderii fostei Coaliții drept un eșec, șeful statului susține că "există dialog". Inițial au apărut informații pe surse potrivit cărora Nicușor Dan urma să organizeze noi consultări cu partidele la întoarcerea din Kiev, dar acest lucru încă nu s-a întâmplat.

În plus, amintim că Nicușor Dan a spus zilele trecute, din nou, că dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate.

"Cum ar fi ca România, din senin, așa, să aibă un guvern în care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia? Deci măcar … Deci România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în acest moment, adică ar fi dramatic să pierdem în momentul ăsta”, a spus Nicuşor Dan.

Precizăm că vineri, 17 iulie, se împlinesc 73 de zile de la căderea Guvernului Bolojan. Criza politică a început în 5 mai, atunci când a fost adoptată moțiunea de cenzură susținută de PSD și AUR, prin care Cabinetul lui Ilie Bolojan a fost demis.