PNL, ultimatum pentru Nicușor Dan: Vom vota doar un guvern PNL-USR-UDMR, condus de Siegfried Mureşan

Foto: Agerpres / Alexandru Muraru

PNL îi cere președintelui României Nicușor Dan, "să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică". Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a lansat o serie de acuzații la adresa șefului statului.

PNL îi cere președintelui României Nicușor Dan, "să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică". Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj acid în care acuză că "PSD are acces direct la decizia președintelui României". Mai mult decât atât, el susține că Nicușor Dan forțează "scenarii fără susținere".

"România are nevoie de stabilitate, de respectarea regulilor democratice și de un guvern care să aibă o majoritate parlamentară reală, nu de experimente politice impuse de la Cotroceni.

Poziția Partidului Național Liberal este clară: vom vota doar un guvern PNL–USR–UDMR, condus de Siegfried Mureșan. Aceasta este propunerea unei majorități politice asumate și singura care oferă o direcție coerentă pentru România.

Muraru îl acuză pe Nicușor Dan că forțează "scenarii fără susținere"

Îi solicităm președintelui României să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică. Constituția nu transformă șeful statului într-un actor care inventează majorități parlamentare. Rolul său este să desemneze un candidat care are șanse reale să obțină sprijinul Parlamentului, nu să forțeze scenarii fără susținere.

Astăzi există două propuneri clare: una susținută de PNL, USR și UDMR, iar cealaltă susținută de PSD. În spiritul Constituției, alegerea trebuie făcută între aceste variante, nu prin apariția unor noi nume scoase din pălărie.

Mai mult, chiar președintele a afirmat, în momentul desemnării lui Eugen Tomac, că premierul desemnat este cel care trebuie să construiască o majoritate parlamentară. Același principiu trebuie respectat și acum.

Dacă va fi desemnat un candidat fără susținere, indiferent că se numește Sorin Grindeanu sau altfel, iar acesta nu obține votul Parlamentului, Constituția oferă o soluție firească: alegerile anticipate.

Muraru: PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României

Există însă un fapt pe care românii îl observă tot mai clar. Toate numele desemnate până acum sau vehiculate în spațiul public au avut un lucru în comun: au fost propuse, validate ori întâmpinate cu entuziasm de PSD. Eugen Tomac, Adrian Veștea și alte variante apărute în ultimele săptămâni au fost aplaudate înainte de toate de Sorin Grindeanu și de liderii PSD.

Coincidență? Cu greu poate fi numită astfel. Pentru prima dată în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României. Se conturează un binom politic toxic, în care sunt promovate nominalizări fără susținere parlamentară și sunt încurajate tentative de destabilizare și lovituri de palat în partidele politice.

Românii nu pot fi păcăliți. Ei văd cine aplaudă fiecare nominalizare și înțeleg foarte bine cui folosesc aceste jocuri de culise.

România nu are nevoie de combinații politice negociate în spatele ușilor închise. Are nevoie de respect pentru votul cetățenilor, pentru Parlament și pentru Constituție", a scris Muraru pe pagina sa de Facebook, postând și o fotografie pe care scrie că PNL va vota doar un guvern PNL-USR-UDMR, condus de Siegfried Mureşan.