Fritz vorbește despre anticipate: "Poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă". Scenariul lui Chirieac, confirmat

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, cere alegeri anticipate dacă eșuează din nou negocierile.

După ce analistul politic Bogdan Chirieac declarase săptămâna trecută că două partide nu se mai tem de anticipate pentru că stau bine în sondaje, astăzi vine confirmarea.

Dominic Fritz, președintele USR, vorbește despre anticipate, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta susține că România are nevoie de un guvern "curajos" care să livreze rezultate pentru cetăţeni, iar dacă asta nu e posibil, decizia ar trebui să aparțină românilor. Reamintim că săptămâna trecută Bogdan Chirieac declarase că "PNL și USR sunt sus în sondaje, sunt pe locul doi, după AUR, deci nu mai au o teamă așa mare privind anticipatele". Până acum, cei mai vocali în susținerea anticipatelor au fost cei de la AUR. Abia recent și UDMR-ul, prin vocea lui Cseke Attila, a spus: "ori guvern interimar, ori anticipate".

Dominic Fritz: Dacă nu este posibil să facem o majoritate, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă

"Avem nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu unul care îi protejează pe privilegiaţi sub umbrela stabilităţii. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediştilor", a scris liderul USR, luni, pe Facebook.

Fritz a mai afirmat că cei care "urăsc" USR se tem de o Românie "dreaptă şi funcţională".

"USR nu e partid, zice liderul senatorilor AUR, ci e boală, un virus. Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în şedinţele PSD cu 'aplauze şi bucurii ca şi când dăduse România gol la Mondiale'. Ura PSD-AUR faţă de USR este, în realitate, frică de ceea ce USR reprezintă: o Românie dreaptă şi funcţională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această ţară, fără pile şi fără privilegii", precizează Dominic Fritz.

Nouă rundă de negocieri la Cotroceni

Precizăm că liderii fostei coaliţii de guvernare se întâlnesc cu preşedintele Nicuşor Dan, luni dimineaţa, la Palatul Cotroceni.

Potrivit agendei şefului statului, acesta va discuta cu preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi cu liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Reamintim că pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou Executiv, deocamdată fără succes. Inițial pentru funcția de prim-ministru a fost desemnat Eugen Tomac, dar ulterior acesta şi-a depus mandatul. Apoi, a fost desemnat pentru această funcţie liberalul Adrian Veştea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcţie.