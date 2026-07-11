Paradox cu prelungirea PNRR: De ce europarlamentarii români care se laudă că luptă pentru fondurile europene au votat împotrivă / video

Foto: Crişan Andreescu / DC NEWS

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu a explicat de ce unii parlamentari români au votat împotriva prelungirii PNRR.

Un amendament care invita Banca Europeană de Investiții „să joace un rol activ în sprijinirea continuării și finalizării proiectelor inițiate în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (din care face parte PNRR), protejând obiectivele dincolo de data limită“ și invita Comisia Europeană să prezinte, de urgență, până la 31 august 2028, o propunere de prelungire și implementare a PNRR, astfel încât întreaga finanțare să poată fi utilizată, a fost respins de o bună parte a europarlamentarilor români.

Despre acest subiect a întrebat-o, la un interviu la DC News, analistul politic Bogdan Chirieac pe Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, care a votat pentru amendamentul cu pricina.

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„Ați avut cel mai important vot de anul acesta în Parlamentul European. Grupul din care faceți parte, ECR, un grup distins, în care se află multe partide importante din Europa, a votat pentru prelungirea PNRR. După cum știm, România avea de tras aproximativ 30 de miliarde de euro din PNRR și cu mare greutate, dacă reușim să tragem jumătate. Să arunci pe apa sâmbetei 15 miliarde de euro granturi și împrumuturi cu dobândă mică pe termen foarte lung, e o crimă. Dumneavoastră ați votat să se prelungească, dar alte partide românești, din grupul PPE, au votat împotrivă. Explicați-ne și nouă, logic, de ce s-a întâmplat așa?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Culmea că europarlamentari care se și laudă că luptă pentru fonduri europene, pentru rata de absorbție, unii dintre ei fiind și potențiali viitori prim-miniștri (n.r. Siegfried Mureșan), unul a și fost desemnat după care s-a retras, au votat împotrivă.

Ideea este că sunt doar două variante pentru care acești colegi europarlamentari puteau să voteze contra intereselor României. Prima variantă e că nu citesc ceea ce votează. Amendamentul era făcut de grupul The Left, extrema stângă din Parlamentul European, iar grupul PPE în principiu dă cu minus la tot ce vine de la The Left. De principiu! Dar asta nu înseamnă că nu ești dator să citești și că dacă e un vot bun pentru țara ta, îți taie cineva mâna dacă votezi altfel. Aici se ridică un mare semn de întrebare: Cum poți să fii europarlamentar, să-ți exerciți funcția și să nu citești ceea ce votezi? Să știți că, din păcate, sunt foarte mulți care nu citesc și votează doar pe lista de vot de la grupul din care fac parte.

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A doua variantă e că au citit, au înțeles, iar în mod asumat și ticălos au votat contra. Nu știu să spun care din cele două variante este mai gravă, pentru că mie ambele mi se par la fel de grave. Dacă la final de zi, tu votezi contra intereselor țării tale, cu orice justificare vii, nu contează. Dacă era un text legislativ care putea să producă efecte și să forțeze mâna Comisiei să intre în negocieri pentru a se prelungi PNRR-ul și a se găsi soluții în legătură cu banii care au rămas neabsorbți, înseamnă că trebuia să votezi.

Că vii cu explicații, cu scuze, este total irelevant. Noi suntem acolo europarlamentari din România, aleși pe listă de cetățenii români“, a spus europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu.

Reclamă politică Deputat european Georgiana Tedorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

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