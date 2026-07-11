Norvegia - Anglia: Duelul sferturilor între Harry Kane și Erling Haaland / Echipele de start

Harry Kane Foto: Agerpres

Norvegia și Anglia se vor duela în cel de-al treilea sfert de finală, la Campionatul Mondial de Fotbal din America de Nord, duminică, de la 00:00, ora României.

Update: Echipele de start la meciul Norvegia - Anglia

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Norvegiei şi Angliei, care are loc sâmbătă (duminică, 00:00, ora României), pe Miami Stadium, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 26. Julian Ryerson, 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem, 5. David Moeller Wolfe - 8. Sander Berge - 10. Martin Odegaard (căpitan), 6. Patrick Berg - 7. Alexander Soerloth, 9. Erling Haaland, 21. Andreas Schjelderup. Selecţioner: Stale Solbakken.

Rezerve: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 4. Leo Ostigard, 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 16. Marcus Holmgren Pedersen, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 14. Fredrik Aursnes, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 22. Oscar Bobb, 23. Jens Petter Hauge, 11. Joergen Strand Larsen, 20. Antonio Nusa.

Anglia: 1. Jordan Pickford - 2. Ezri Konsa, 5. John Stones, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly - 8. Elliot Anderson, 4. Declan Rice - 20. Noni Madueke, 10. Jude Bellingham, 18. Anthony Gordon - 9. Harry Kane (căpitan). Selecţioner: Thomas Tuchel.

Rezerve: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 12. Trevoh Chalobah, 15. Daniel Burn, 24. Reece James, 25. Djed Spence, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 17. Morgan Rogers, 21. Eberechi Eze, 7. Bukayo Saka, 11. Marcus Rashford, 19. Ollie Watkins, 22. Ivan Toney.

Arbitru: Clement Turpin; arbitri asistenţi: Nicolas Danos, Benjamin Pages (toţi din Franţa); al patrulea oficial: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Jose Enrique Naranjo Perez (Spania)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitru asistent video: Armando Villarreal (SUA), Carlos Del Cerro Grande (Spania); arbitru video de rezervă: Mohammed Obaid Khadim (EAU); arbitru asistent video de rezervă: Abdullah Alshehri (Arabia Saudită)

Știrea inițială:

Atacantul vedetă al selecţionatei Angliei, Harry Kane, a refuzat să se compare cu viitorul său adversar, Erling Haaland, pe care l-a descris vineri, cu o zi înaintea duelului cu Norvegia din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, drept "un jucător complet diferit", informează AFP și Agerpres.

"Suntem doi jucători complet diferiţi. Ştiu că amândoi suntem atacanţi centrali, dar jucăm aproape pe două poziţii diferite: Erling a fost incredibil, raportul său de goluri pe meci este excepţional, fizic este o maşină, o bestie. Finalizarea lui este de nivel înalt, iar palmaresul său ca marcator vorbeşte de la sine", a declarat Harry Kane într-o sală de presă arhiplină la Miami.

Norvegia - Anglia: Haaland a înscris 7 goluri, iar Kane 6

Erling Haaland are şapte goluri înscrise de la începutul turneului, iar Kane este la doar unul singur în spatele atacantului lui Manchester City.

"Mă văd ca un jucător diferit, chiar dacă şi eu marchez goluri. Îmi place să intru mai mult pe minge, să fiu puţin mai implicat în joc, dar pot juca şi ca un adevărat număr 9, a adăugat jucătorul lui Bayern München.

"Îl respect foarte mult ca jucător. Evident, sper că va fi discret mâine, dar cred că toată lumea ştie că este un jucător fantastic", a continuat englezul.

Foto: Agerpres

Harry Kane: Această Cupă Mondială este incredibilă

Întrebat despre forma remarcabilă a vedetelor în timpul acestui turneu (Mbappe, Messi, Haaland şi el însuşi), Harry Kane a răspuns: "Cred că această Cupă Mondială este incredibilă în acest sens, cu toţi cei mai buni atacanţi marcând. Nu este întotdeauna cazul la aceste turnee mari. Cred că fanii şi presa apreciază să urmărească asta".

"Mă pune în starea de spirit potrivită pentru a fi în cea mai bună formă a mea", a subliniat căpitanul Angliei, "obiectivul principal fiind să câştig Cupa Mondială, nu Gheata de Aur", care este acordată golgheterului competiţiei.

Potrivit atacantului englez, "acest sezon merge foarte bine în acest sens, dar evident, poţi întâlni nişte jucători de foarte bună calitate. Cred că asta mă menţine înfometat, ceea ce mă împinge la nivelul meu maxim".

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a fost plin de laude la adresa lui Harry Kane: "Nu-mi pot găsi cuvintele, nu mai am cum să-l descriu. Este liderul nostru, este căpitanul nostru, dă un exemplu. Este în cea mai bună formă a vieţii sale, în vârful carierei sale".

Potrivit tehnicianului german, Kane "are o mentalitate de jucător de echipă, este gata să conducă prin exemplul personal şi să-i împingă pe toţi. Prin urmare, este un privilegiu să-l avem drept căpitan şi un privilegiu să-i fiu antrenor".