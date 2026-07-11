11 iulie - Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii

SUA / Fotografie de la Georgie Devlin: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/statele-unite-ale-americii-steag-stindard-semnaliza-11528170/

11 iulie este Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii.

Inițiativa instituirii acestei zile a aparținut unor parlamentari PNL, PSD, UDMR și grupului minorităților naționale. În octombrie 2022, aceștia au depus la Parlament un proiect ce prevedea sărbătorirea anuală la data de 11 iulie a Zilei Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, proiect inițiat de deputatul PNL Pavel Popescu și semnat de 89 de parlamentari.

Data aleasă este cea la care, în 1997, președintele american, Bill Clinton, a efectuat vizita la București, susținând discursul care a încurajat evoluția țării noastre în direcția democratizării și consolidării, în cadrul instituțiilor statului, a unor principii precum libertatea, statul de drept, egalitatea de șanse, solidaritatea și lupta împotriva corupției, după cum se arată în expunerea de motive a proiectului:

„La data de 14 iunie 2022 s-a marcat împlinirea a 142 de ani de relații diplomatice bilaterale între România și SUA. (...) Ulterior căderii Cortinei de fier, la 11 iulie 1997, președintele Bill Clinton, primul președinte care a vizitat România după căderea comunismului, susținea un discurs memorabil la București în care afirma, printre altele, nevoia ca țara noastră să își consolideze instituțiile urmând linia democrației și a occidentalizării'.

Proiectul de lege pentru instituirea zilei de 11 iulie ca „Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii' a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, la 8 noiembrie 2023:

„Se instituie ziua de 11 iulie ca „Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”. Cu prilejul acestei zile pot fi organizate activități diplomatice, politice, culturale, sportive, sociale și artistice și pot fi difuzate, prin mijloace de informare în masă, materiale care vizează istoria și promovarea relațiilor bilaterale româno-americane. Autoritățile administrației publice centrale și locale, misiunile diplomatice ale României în Statele Unite ale Americii, precum și din alte state sau aflate pe lângă organizații internaționale (reprezentanții diplomatici ai României de la nivelul Organizației Națiunilor Unite, NATO, UE ) pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor bugetare aprobate”, se arată în lege.

Potrivit actului normativ, unitățile de învățământ, unitățile de cult, centrele comunitare, instituțiile culturale, precum și reprezentanțele diplomatice ale României sunt invitate să participe la acțiuni de promovare a „Zilei Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”.

Legea pentru instituirea zilei de 11 iulie ca „Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii” a fost promulgată la 5 decembrie 2023, prin Decret semnat de președintele României, Klaus Iohannis, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

Ziua prieteniei dintre România și SUA a fost sărbătorită pentru prima dată în 2024, la Washington, printr-o recepție la reședința ambasadorului român în SUA, Andrei Muraru, la care au participat circa 200 de români și americani

„Sunt atât de fericit să văd atât de mulți prieteni aici, în seara asta, alături de noi. Prieteni din România, prieteni ai României, prieteni din SUA și de fapt prieteni ai acestei uimitoare, cel mai probabil cea mai de succes, cea mai frumoasă prietenie și parteneriat care a existat vreodată între două țări”, a spus ambasadorul român într-un scurt discurs. El a afirmat că ziua de 11 iulie marchează 27 de ani de când președintele Bill Clinton a vizitat România „pentru a pecetlui un parteneriat care până astăzi rămâne piatra de temelie a relației noastre bilaterale cu SUA”.

„Aș vrea să împărtășesc cu voi o propoziție specială, pe care președintele Clinton a rostit-o când a susținut un faimos discurs la București. Președintele Clinton a elogiat progresul pe care România l-a făcut de la revoluția din 1989 și a declarat că „România recuperează timpul pierdut și întreaga lume observă”. Când ne-am alăturat NATO, dragii mei prieteni, în 2004, am devenit parte a celei mai de succes alianțe din istoria lumii. Iar în aceste zile, nu numai că marcăm cea de-a 75-a sa aniversare, dar ne reînnoim jurămintele, promisiunea noastră colectivă pentru pace. Știm că lumea se uită și sperăm că aceia care urmăresc NATO din afară se uită și ei pentru că, dragi prieteni, suntem hotărâți să ne menținem cursul”, a mai spus ambasadorul român în SUA.

În 2025, cu prilejul acestei zile, Ambasada României la Washington a organizat o săptămână de evenimente dedicate aniversării Parteneriatului Strategic cu SUA, care reflectă angajamentul comun pentru consolidarea relației noastre bilaterale și pentru promovarea valorilor care ne unesc.

Între evenimentele organizate s-au numărat: un dejun de lucru cu companii americane și reprezentanți ai guvernului federal, pentru promovarea economică a României; a doua ediție a recepției anuale de marcare a Zilei Prieteniei dintre România și SUA, cu participarea a numeroși reprezentanți ai administrației SUA, corpului diplomatic acreditat la Washington, Congresului SUA, mediului de afaceri, mediului asociativ și think-tank-uri americane și ai comunității românești; o dezbatere privind viitorul Parteneriatului Strategic România-SUA, abordând temele unui parteneriat solid în domeniul securității și apărării, precum și cooperarea în evoluție în sectoarele energiei, comerțului și afacerilor, punându-se accent inclusiv pe rolul României în regiunea Mării Negre; a patra ediție a celui mai mare festival românesc din Statele Unite, intitulat „Romanian Weekend at The Wharf”, eveniment desfășurat pe esplanada The Wharf din capitala americană.