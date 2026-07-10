Avertismentul lui Cezar Osiceanu după incidentul grav cu Boeing 737 MAX al Ryanair: „Dacă se confirmă fisurarea fuselajului, tot ce zboară avion MAX în lume se oprește”

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Pilotul Cezar Osiceanu a vorbit, pentru DC News, despre implicațiile majore ale incidentului grav de zbor petrecut vineri, cu un avion Boeing 737 MAX al companiei Ryanair.

Un incident petrecut în timpul unui zbor Ryanair de vineri, pe ruta Salonic (Grecia) – Memmingen (Germania), a provocat panică în rândul pasagerilor. Unul dintre hublourile aeronavei s-a spart în timpul cursei. În urma problemei tehnice, avionul s-a întors pe aeroportul din Salonic la scurt timp după decolare.

Pilotul Cezar Osiceanu a subliniat, pentru DC News, că dacă se confirmă o problemă structurală a fuselajului, autoritățile aeronautice ar putea decide oprirea la sol a avioanelor Boeing 737 MAX, fapt care ar avea implicații majore pentru industria aviatică și turismul mondial.

„Acum câteva ore, s-a întâmplat un accident de zbor, cu un avion care a implicat compania Ryanair, un avion Boeing 737 MAX ce a decolat de la Salonic și, din informațiile publice, se pare că, ajuns la (n.r altitudine de) croazieră, a avut o problemă, în sensul că s-a fisurat și spart fuselajul, în dreptul unui hublou. Prin spărtura respectivă, automat, a fost extras către exterior un pasager. Șansa pasagerului respectiv a constat tocmai în respectarea indicațiilor însoțitorilor de zbor, care spun că, întotdeauna, chiar dacă lumina este stinsă de la semnalizarea cu privire la centura de siguranță, pe durata zborului să ții legată centura! Asta i-a salvat viața! Și cei de lângă pasager au reușit să îl aducă înapoi, s-a făcut o coborâre de avarie, cu măști de oxigen, cu toată procedura și au aterizat de urgență pe un aeroport din Grecia”, a punctat Cezar Osiceanu.

„Implicații majore pentru turismul mondial”. Ce spune Cezar Osiceanu despre incidentul de vineri cu un Boeing 737 MAX

„Implicația este majoră la nivelul companiei Boeing și a Americii. De ce? Facem o paranteză și vă spun că, în astfel de situații, Autoritatea aeronautică din SUA (FAA) trebuie să dea un buletin în care să oprească toate avioanele MAX la sol, dacă se demonstrează că este o fisură a fuselajului. Este o problemă extraordinar de gravă fisurarea fuselajului, care ar duce implicit la oprirea întregului program MAX. Tot ce zboară avion MAX în lume se oprește!”, a menționat Cezar Osiceanu.

„Al doilea aspect vine de la Autoritatea aeronautică europeană (EASA), care trebuie să ia aceeași măsură. A treia măsură este de la țările nemembre FAA sau EASA, respectiv spațiul asiatic, China, India, care își certifică ele avioanele. Prin urmare, ce ar însemna oprirea doar la compania Ryanair a 200-300 de avioane MAX care zboară?! Sunt implicații majore, cu privire la turismul mondial, modificări de rute etc. în condițiile în care costul petrolului iar a crescut și a scăzut numărul de pasageri”, a zis Cezar Osiceanu.

Avertismentul lui Cezar Osiceanu după incidentul Ryanair: „Avionul MAX a avut deja două catastrofe”

„Ce mai este de reținut este că avionul MAX a avut deja două catastrofe, pe care le cunoaștem. Cu chiu, cu vai, a fost recertificat, deși însuși Donald Trump a propus să fie tăiat modelul și să fie făcut un avion nou. Vă dau următorul exemplu, pentru a înțelege lumea ce înseamnă avionul MAX. Luăm o Dacia 1300 și începem să facem face-lift, tunning și ce mai trebuie pentru a o aduce să semene cu un Ferrari. Chestiunea aceasta nu se poate la nesfârșit. Este un avion conceput în anii 1940-50. Faptul că aceste companii low-cost au împins producătorii în a întinde fuselajele, precum guma de mestecat, a pune greutăți mai mari, a încerca să crească raza de acțiune.... însă și tehnica are o limită”, a mai declarat Cezar Osiceanu.

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