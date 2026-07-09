Pașii următori pentru Ucraina, după ce Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru producția de rachete Patriot

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei/ Un sistem de rachete antiaeriene Patriot. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

După ce Donald Trump și-a dat acordul politic, Ucraina și SUA urmează să negocieze detaliile tehnice necesare pentru producția de rachete interceptoare Patriot.

Ucraina şi SUA au ajuns la un acord la nivel politic privind licenţele pentru producţia de interceptoare Patriot, urmând ca detaliile tehnice să fie stabilite ulterior, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit Reuters şi AFP.

„Acum, în urma acordului nostru cu preşedintele (n.r. american Donald Trump), echipele noastre, diplomaţii noştri, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării trebuie să cadă de acord asupra tuturor aspectelor tehnice rămase”, a menţionat Zelenski într-un mesaj audio, în răspuns la întrebările jurnaliştilor, după anunţul făcut în ajun de Trump potrivit căruia Kievul va obţine o licenţă pentru producerea respectivelor rachete, costisitoare dar esenţiale pentru apărarea Ucrainei împotriva rachetelor balistice ruseşti.

Trump oferă licența Ucrainei pentru a fabrica rachete Patriot

„Vă vom da o licenţă pentru a fabrica Patriot”, a spus Trump miercuri în faţa presei la începutul întâlnirii cu Zelenski, la summitul NATO de la Ankara. „Încă nu am informat compania (producătoare), dar asta se va rezolva”, a adăugat el.

Zelenski a dat mulţumit din cap când Trump l-a întrebat dacă i se pare o decizie pozitivă. Preşedintele ucrainean i-a mai cerut anterior omologului său american licenţa pentru ca Ucraina să producă baterii Patriot şi rachete interceptoare pentru aceste sisteme, dar nu a primit atunci răspunsul dorit.

SUA nu mai trimite Ucrainei alte rachete Patriot

Zelenski a cerut, de asemenea, furnizarea unor noi astfel de rachete interceptoare, după ce atacurile ruseşti repetate cu rachete balistice au consumat substanţial din resursele primite de Ucraina din partea susţinătorilor săi occidentali în războiul cu Rusia.

Însă la această cerere Trump a răspuns mai degrabă negativ, afirmând acum de faţă cu Zelenski că Statele Unite au la rândul lor nevoie de aceste rachete.

Neavând suficiente rachete interceptoare, armata ucraineană nu a reuşit să doboare nicio rachetă balistică lansată de Rusia în ultimele două salve de atacuri.

Pe de altă parte, cei doi preşedinţi au spus că vor aborda şi posibilitatea semnării unui acord privind furnizarea unor drone ucrainene către SUA, notează Agerpres.

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