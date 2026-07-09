Recuperarea neuromotorie, prin centrul realizat la Priseaca de către Consiliul Județean Dâmbovița

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am participat la deschiderea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități „Iris” din Priseaca, a anuțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

Este o investiție importantă pentru județul nostru și, mai ales, pentru oamenii care au nevoie de susținere pentru a-și recăpăta independența și încrederea în propriile forțe. Persoanele adulte cu dizabilități vor avea acces la terapii și programe de recuperare moderne, într-un spațiu nou construit și adaptat cerințelor lor.

Centrul, flat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, este dotat cu echipamente de ultimă generație și oferă servicii de recuperare neuromotorie, precum magnetoterapie, electroterapie, terapie cu unde scurte, laserterapie, fizioterapie, kinetoterapie, masaj și reeducare motorie, logopedie, precum și consiliere psihologică și socială.

Investiția, în valoare de 4.900.000 de lei, a fost finanțată prin PNRR, iar lucrările au fost finalizate în doar 11 luni, înainte de termenul prevăzut în contract. Este încă o dovadă că, atunci când există implicare și responsabilitate, proiectele se transformă în rezultate concrete, iar oamenii beneficiază mai repede de serviciile de care au nevoie.

Astfel de investiții rămân o prioritate pentru Consiliul Județean Dâmbovița. Ne dorim ca dâmbovițenii aflați în dificultate să găsească în Centrul „Iris” un loc în care să fie tratați cu grijă și respect, de specialiști dedicați, care să îi sprijine în drumul către o viață mai bună, a precizat liderul PSD Dâmbovița.