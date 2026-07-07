S-a aflat cine este vecinul ”dispărut” al lui Pașca, în timpul operațiunii DIICOT. Era din 2018 la Dumbrava

În spațiul public, s-a vehiculat că, în timpul operațiunii DIICOT, a fost ridicat inclusiv un vecin al lui Viorel Pașca, despre care nu s-ar mai ști nimic.

”Cum, mă, să iei oameni de la Dumbrava fără să știi măcar care este situația fiecăruia de acolo? Un vecin de-al lui Viorel Pașca, adăpostit și el la Dumbrava pentru că avea probleme de sănătate și era vai mama lui, a fost luat pe sus și dus a fost – fără să se mai știe absolut nimic de el! Vă redau în întregime declarația domnului Pașca de la B1 TV:

„Și în privința relocărilor, sau după ce i-au luat de aici, s-au întâmplat lucruri foarte ciudate. De exemplu, unul dintre bolnavii de la Dumbrava a fost un vecin amărât de aici, de lângă noi, de la 200 de metri de casa noastră, un om sărac care-și pierduse ambele picioare. Și ce să facă omul sărac, vecin cu mine? L-am luat la noi, într-una din case, să stea la noi, săracul, că n-avea casă, n-avea unde să stea. Ei, unde credeți că e? Nu știm! A dispărut! Deci l-au luat din satul lui și l-au dus în altă parte.”

Dacă se nimeria să fie vreunul dintre noi în vizită pe acolo, cine știe prin ce azil din țară ne mai trezeam, sau, mai rău, nu mai știa nimeni nimic de noi!” arată o postare virală.

Cine este, de fapt, vecinul dispărut al lui Viorel Pașca

Ministrul Dragoș Pîslaru vine cu precizări de ultimă oră despre acest vecin ”dispărut” al lui Viorel Pașca din Dumbrava. De fapt, el ar fi avut casă, dar, din 2018, a fost dus la Viorel Pașca de către propriul frate, care i-a preluat casa. Acesta din urmă nu dorește să-l preia în îngrijire, conform ministrului Familiei.

”Clarificare privind situația vecinului domnului Viorel Pașca.

Au existat mai multe informații eronate în spațiul public și narative false conform cărora un vecin al domnului Pașca, care se afla în vizită la momentul acțiunii DIICOT, ar fi fost luat pe sus și relocat cu forța.

M-am interesat direct despre acest caz și este foarte important să lămurim opinia publică:

Este vorba despre domnul Liviu I. (68 ani), un domn aflat în scaun cu rotile, având ambele picioare amputate.

Dumnealui a fost fost vecin cu domnul Viorel Pașca până în 1 mai 2018, când a fost adus în îngrijirea domnului Pașca de către fratele său.

Casa în care locuia a fost preluată de acest frate, care nu dorește să îl preia în îngrijire și despre care domnul Liviu I. a afirmat că are probleme cu alcoolul.

Domnia sa a fost relocat în județul Arad și primește îngrijirea necesară. Și-a oferit consimțământul pentru relocare și nu dorește să se întoarcă la Dumbrava” notează ministrul Pîslaru.