Corneliu Ștefan: Continuăm investițiile în sănătatea dâmbovițenilor

Începem lucrările de modernizare a Secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

Este vorba de o investiție esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de tratament ale pacienților și pentru asigurarea unui mediu de lucru modern și sigur pentru cadrele medicale.

Prin acest proiect, în valoare de peste 32.000.000 de lei, vor fi reabilitate și modernizate corpurile de clădire C1 și C3, prin:

-creșterea eficienței energetice și asigurarea unui confort termic sporit în saloane și spațiile medicale;

-modernizarea sistemelor de ventilație și climatizare;

-înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare;

-reducerea consumului de energie și a costurilor de funcționare și întreținere.

Pe durata lucrărilor, activitatea Secției de Boli Infecțioase Adulți este relocată la sediul central al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, iar Compartimentul de Boli Infecțioase Copii își suspendă temporar activitatea.

Le mulțumim pacienților și personalului medical pentru înțelegere și sprijin.

Ne respectăm fiecare promisiune, iar modernizarea sistemului medical din #Dâmbovița rămâne o prioritate, a declarat Corneliu Ștefan.