Navă comercială, atacată în Marea Roșie. Anchetă a Marinei Regale Britanice

O navă aflată în Marea Roșie. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

O navă comercială din Marea Roșie a raportat că a fost atacată, duminică, 5 iulie, precizează Marina Regală Britanică.

O navă comercială aflată în Marea Roșie a raportat că este atacată, a anunțat duminică Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO), serviciul britanic care emite alerte privind securitatea maritimă, pe fondul armistițiului fragil dintre Statele Unite și Iran, scrie CNBC.

Navă comercială atacată în apropierea coastelor Yemenului

Potrivit instituției, incidentul a fost semnalat la aproximativ 30 de mile marine (56 de kilometri) sud-vest de orașul-port Al Hudaydah, din Yemen.

„O navă comercială a transmis un apel de urgență, spunând că este atacată de agresori necunoscuți”, a transmis UKMTO într-o postare pe platforma X, adăugând că autoritățile investighează incidentul. Instituția a recomandat, de asemenea, tuturor navelor care tranzitează zona să manifeste prudență.

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au atacat nave comerciale în Marea Roșie între 2023 și 2025, ca represalii pentru războiul purtat de Israel în Gaza, însă în mare parte au rămas în afara conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, rută-cheie pentru transporturile de petrol

În timp ce Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transporturile de energie din Orientul Mijlociu, Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Golful Aden și Marea Arabiei, reprezintă o altă rută esențială pentru comerțul maritim.

Aceasta a devenit o rută de importanță majoră pentru piața petrolului după ce exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au scăzut puternic în urma atacurilor iraniene asupra petrolierelelor și navelor comerciale, survenite după ce Statele Unite și Israel au început atacurile asupra Iranului în luna februarie.

Arabia Saudită și-a intensificat transporturile de petrol prin conducta Conducta Est-Vest după închiderea Strâmtorii Ormuz, redirecționând milioane de barili pe zi către Marea Roșie. Aceste transporturi traversează apoi Strâmtoarea Bab el-Mandeb spre Asia, contribuind la compensarea unei părți din deficitul de aprovizionare pentru economii importante precum Japonia și Coreea de Sud.

La 17 iunie, Statele Unite și Iran au semnat un memorandum de înțelegere pentru a pune capăt unui război care durase aproape patru luni, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru lansarea unei perioade de negocieri de 60 de zile în vederea încheierii unui acord de pace permanent.

De atunci, transporturile de petrol au crescut semnificativ. Potrivit companiei de informații comerciale Kpler, Arabia Saudită a expediat aproximativ 34 de milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz începând cu 17 iunie. Exporturile regatului din cele două săptămâni încheiate la 2 iulie au fost de peste două ori mai mari decât cele 15 milioane de barili transportate prin această rută în perioada 9 martie - 17 iunie.

În același timp, prețul de referință al petrolului Brent a scăzut cu 39% față de nivelurile maxime atinse în luna martie.