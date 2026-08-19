Distracție pe litoral! Weekendul 21–23 august transformă Riviera Românească într-o scenă uriașă

Pe litoral, ziua începe pe plajă, dar nu se termină la apus. De miercuri până duminică, și mai ales în weekendul 21–23 august, Constanța, Mamaia, Corbu și Costinești adună festivaluri, concerte, teatru, cabaret, sport, comedie, rock și petreceri până în zori.

De miercuri până duminică, și mai ales în weekendul 21–23 august, Constanța, Mamaia, Corbu și Costinești adună festivaluri, concerte, teatru, cabaret, sport, comedie, rock și petreceri până în zori.

De la baloanele cu aer cald care se ridică pe cerul de la Corbu până la cursele nocturne de ciclism din centrul Constanței, de la Festivalul „Mamaia” până la concertele de la White Horse și marile petreceri din Mamaia, Riviera Românească oferă câte ceva pentru fiecare.

În acest weekend, întrebarea nu mai este dacă ai ce face după plajă, ci cum alegi între toate variantele.

Festivalul „Mamaia” revine în Piațeta Perla

21–23 august | Piațeta Perla, Mamaia

Unul dintre cele mai cunoscute evenimente ale muzicii ușoare românești revine pentru trei seri în stațiunea Mamaia.

Festivalul este organizat de Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”. OMD Județul Constanța – Riviera Românească este partener de promovare al evenimentului, fără a avea calitatea de organizator.

Vineri, 21 august, pe scenă vor urca Voltaj, Ovidiu Komornyik, Alexandru Anghel, Carmen Rădulescu, Natalia Barbu, Oana Sârbu, Nicola, Andreea Bălan și Monica Anghel.

Sâmbătă, 22 august, publicul îi va putea asculta pe Antonia, Cristina Sofia Damian, Anca Țurcașiu, Vlad Miriță, Ramona Bădescu, Catinca Leu, Nico, Irina Popa și Paula Seling.

Duminică, 23 august, Gala Laureaților va fi urmată de recitalurile „De la Mamaia la San Remo”, cu Alessandro Safina, Bobby Solo, Marcel Pavel, Andrei Bănuță și Marta Varrecchia.

Accesul publicului se face între orele 19:00 și 20:00, iar spectacolele încep la ora 20:00. Festivalul va putea fi urmărit și în direct la TVR 1 și TVR Internațional, de la ora 20:00.

Pentru serile de vineri și sâmbătă, un bilet întreg costă 60 de lei, biletul pentru pensionari costă 40 de lei, iar cel pentru elevi și studenți – 20 de lei. Pentru gala de duminică, biletul întreg costă 120 de lei, în timp ce tarifele reduse rămân de 40, respectiv 20 de lei. Copiii sub șase ani au acces gratuit, fără loc individual.

MoonRide: muzică, adrenalină și acces gratuit în centrul Constanței

21–23 august | Bulevardul Tomis – Parcul Oleg Danovski | Acces gratuit

MoonRide nu este un festival numai pentru pasionații de biciclete. Este un eveniment pentru publicul larg, cu muzică, mâncare, seri petrecute cu prietenii și un spectacol nocturn de mare viteză desfășurat chiar în centrul Constanței.

Momentul principal al weekendului are loc sâmbătă, 22 august, când MoonRide găzduiește cea de-a doua ediție a Campionatului Național de Criterium din România. Cicliștii vor concura pentru titlul de campion național pe un circuit urban amenajat în zona Bulevardului Tomis.

Prin mecanismul „Pick Your Rider”, spectatorii își pot alege un ciclist favorit, primesc însemnele acestuia și pot câștiga premii dacă riderul susținut ajunge pe podium. Pe scurt: vii pentru muzică și atmosferă, dar pleci cu un favorit și cu o miză personală în cursă.

Accesul este gratuit pe întreaga perioadă a festivalului.

La Corbu, cerul devine spectacol

21–23 august | Corbu | Acces pe bază de bilet

Luminaria este festivalul la care o bună parte din program se urmărește cu privirea îndreptată spre cer.

Sute de zmeie, baloane cu aer cald, moto-parapante, spectacole aeriene, lasere, instalații luminoase, ateliere pentru copii și concerte live vor transforma zona de la Corbu într-un spațiu pentru întreaga familie.

Vineri, 21 august, seara va fi încheiată de The Motans. Sâmbătă, 22 august, pe scenă vor urca We Singing Colors, Irina Rimes, care își va sărbători ziua de naștere în mijlocul publicului, și David Ciente, alături de Maria Chivu și Grupul Jianca.

Duminică, 23 august, programul îi aduce la Corbu pe The Mono Jacks, iar finalul festivalului va reuni Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, într-un spectacol cu peste 50 de artiști.

Prima ediție a festivalului a adunat aproape 9.000 de oameni. Anul acesta sunt pregătite mai multe zone de relaxare, activități creative și un program care poate ocupa o zi întreagă, de la primele zboruri ale zmeielor până la spectacolele nocturne.

Este una dintre cele mai potrivite alegeri ale weekendului pentru familiile cu copii, dar și pentru cei care vor să vadă un altfel de spectacol la câțiva pași de mare.

SEAS continuă vara culturală a Constanței

19–23 august | Constanța și localități din județ

Pe Riviera Românească, vara nu se trăiește doar pe plajă. Se trăiește și în fața scenei.

Programul SEAS al acestei săptămâni continuă miercuri, 19 august, de la ora 21:00, la Teatrul de Vară Soveja, cu „Peer Gynt”, spectacol cu Marius Manole, Rodica Mandache și Orchestra Națională Radio.

Joi, 20 august, de la ora 20:00, Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța găzduiește „Nicio pastilă magică”, producție a Teatrului Național „I.L. Caragiale” București, cu Marius Manole și Mihaela Velicu.

Vineri, 21 august, de la ora 20:00, la Sala Studio BCR, este programat spectacolul de dans contemporan „Wet Dreams (Are Made of This)”, producție a Teatrului Metropolis.

Weekendul este dedicat și familiilor. Musicalul „Matilda”, prezentat de Opera Comică pentru Copii București, va avea două reprezentații la Casa de Cultură a Sindicatelor: sâmbătă și duminică, de la ora 19:00.

Duminică, de la ora 10:30, în Parcul Arheologic, are loc atelierul gratuit „Cartea și scena”, destinat copiilor cu vârste între 7 și 11 ani.

Conform programului oficial actualizat, săptămâna SEAS se încheie duminică, de la ora 20:00, la Sala Studio BCR, cu spectacolul „Prețul aurului”, prezentat de Centrul de Teatru Educațional Replika București.

În paralel, SEAS Itinerant continuă să ducă spectacolele și în localitățile județului Constanța.

NOSTALGIA Litoral: două nopți de muzică pe plajă

21–22 august | La Nueva Cucaracha, Mamaia

Hiturile anilor ’80, ’90 și 2000, decorurile retro-futuriste și muzica până spre dimineață se întâlnesc la NOSTALGIA Litoral.

Festivalul va avea trei zone muzicale: Main Stage, Cartierul Latino și Cartierul Șucar, fiecare cu propria atmosferă. Organizatorii au pregătit și apariții live-surpriză pentru ambele seri.

Accesul începe la ora 19:00, iar programul continuă până în jurul orei 04:00.

Copiii sub 12 ani au acces gratuit, iar minorii sub 18 ani pot participa numai însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

NIBIRU: de la Gipsy Kings la hip-hop românesc

21–23 august | Costinești

La NIBIRU, alegerea nu se face doar între artiști, ci și între scene.

Vineri, 21 august, Nibiru Arena găzduiește „Greek Spirit & Balkan Fire”, cu Gipsy Kings, Elli Kokkinou, Ionuț Galani și alți invitați. Programul este anunțat între orele 20:00 și 03:00.

Sâmbătă și duminică, între orele 20:00 și 04:00, arena este preluată de PORC FEST, un weekend dedicat culturii hip-hop. Printre artiștii confirmați se numără Masta Ace x Marco Polo, Deliric x Silent Strike, Guess Who, CTC, Onyx și alți artiști români și internaționali.

Tot între 21 și 23 august, pe Promenada NIBIRU are loc Festivalul Vinului, cu Damian Drăghici, Alina Eremia, Antonia, Alex Velea, Rareș, Mario, Minelli și Vescan. Accesul este gratuit, cu o consumație minimă de 25 de lei pentru băuturi.

Pe Center Stage, vineri vor cânta Rareș, Mario și Minelli, sâmbătă – The Motans și Alina Eremia, iar duminică – Alex Velea, Antonia și Vescan.

Programul este completat de spectacole de stand-up comedy la The Fool și de concerte la Berăria NIBIRU.

White Horse Costinești: trei seri de Rock’n’Roll

21–23 august | White Horse, Costinești

Costineștiul are și varianta sa pentru cei care preferă concertele live și atmosfera rock.

Vineri, 21 august, de la ora 21:00, pe scena White Horse revine Discoteka-Rockoteka, cu muzică din anii ’80 și ’90.

Sâmbătă, 22 august, de la ora 21:00, este programat concertul Paraziții, deschis de Dan Gerosu.

Duminică, 23 august, tot de la ora 21:00, weekendul se încheie cu Contratimp, în deschiderea cărora va cânta trupa Maise.

White Horse rămâne unul dintre locurile în care Costineștiul își păstrează tradiția concertelor rock și a serilor de muzică live.

MoBlack la Nuba Beach Club: afro-house pe plajă

Sâmbătă, 22 august, de la ora 16:00 | Nuba Beach Club, Mamaia

Sâmbătă după-amiază, Nuba Beach Club îl aduce la malul mării pe MoBlack, unul dintre numele cunoscute ale scenei internaționale de afro-house.

Artistul va urca la pupitru alături de DJ-ul rezident Alin Drăgan, pentru o petrecere care începe la ora 16:00 și continuă până la miezul nopții.

Este varianta de weekend pentru cei care vor să treacă direct de la șezlong la ringul de dans, fără să părăsească plaja.

Cirque du LOFT: clubul devine spectacol

Sâmbătă, 22 august, de la ora 16:00 | LOFT Mamaia

Sâmbătă, LOFT continuă sezonul Cirque du LOFT, cu Act XII al conceptului inspirat de universul circului contemporan.

Muzica, dansul, acrobația, producția vizuală și elementele de spectacol sunt reunite într-o experiență în care petrecerea începe din timpul după-amiezii și continuă seara.

Cirque du LOFT nu este construit numai în jurul muzicii, ci în jurul întregii atmosfere: artiști, decoruri, costume și momente scenice care se desfășoară în mijlocul publicului.

Andi Moisescu, la Crazy Beach Club

Vineri, 21 august, de la ora 22:00 | Crazy Beach Club, Mamaia | Intrare liberă

Vineri seara, Andi Moisescu revine la pupitrul Crazy Beach Club cu un DJ set programat de la ora 22:00.

Accesul este gratuit, iar evenimentul este destinat persoanelor cu vârsta de peste 21 de ani. Petrecerea este anunțată până spre ora 06:00, pentru cei care vor să vadă răsăritul direct de pe plajă.

„Cazino Mon Amour”: Cazinoul își spune propria poveste

Joi și vineri, 20–21 august, de la ora 21:00 | Cazinoul Constanța

În interiorul Cazinoului Constanța, serile de joi și vineri sunt rezervate spectacolului „Cazino Mon Amour”.

Producția combină teatrul, cabaretul, muzica live, dansul și tehnologia vizuală într-un spectacol creat special pentru clădirea-simbol a orașului. Cazinoul nu este doar spațiul în care se desfășoară povestea, ci devine el însuși personaj și narator.

Este o experiență diferită de vizita clasică a monumentului și una dintre puținele ocazii în care publicul poate descoperi interiorul Cazinoului în timpul unui spectacol nocturn.

Și încă nu am terminat

Între 21 și 23 august, Plaja Reyna găzduiește festivalul de comedie și muzică „Râzi ca prostu’ la mare”. Trei zile de stand-up, concerte, jocuri și concursuri îi aduc pe aceeași plajă pe Cătălin Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Nelu Cortea, Drăcea și alți comedianți, alături de Grasu XXL, Andrei Bănuță și Azur.

Sâmbătă, 22 august, de la ora 20:30, Esplanada Cazinoului Constanța devine scena spectacolului de teatru coregrafic „Eine Kleine Nachtmusik”, semnat de Gigi Căciuleanu și interpretat de Lari Giorgescu, pe muzica lui Mozart.

Între 20 și 23 august, Piața Ovidiu găzduiește „Artizani la Malul Mării”, un târg cu produse realizate manual, obiecte decorative, bijuterii și creații ale artizanilor.

Tot între 21 și 23 august, Pavilionul Expozițional găzduiește C MAJOR Festival, un festival național creștin dedicat în special generației tinere, cu muzică și activități desfășurate pe parcursul celor trei zile.

Iar joi, 20 august, la ZooM Beach, săptămâna poate continua cu o nouă seară de film pe plajă, unde este programat filmul „Materialiștii”, urmat de petrecere, de la ora 20:00.

Pe litoral, plaja este doar începutul

Într-o singură zi poți merge dimineața la mare, poți participa după-amiaza la un festival pentru întreaga familie, poți vedea seara un spectacol de teatru sau un concert și poți încheia noaptea la o cursă urbană, la o petrecere pe plajă ori la un concert rock.

Poți alege muzica ușoară românească din Mamaia, cerul luminat de la Corbu, energia MoonRide din centrul Constanței, spectacolele SEAS, rockul de la White Horse, hip-hop-ul de la NIBIRU, cabaretul din Cazino sau petrecerile de la Nuba, LOFT, Crazy și NOSTALGIA.

Nu trebuie să alegi între mare și cultură, între relaxare și distracție sau între o vacanță pentru copii și un weekend cu prietenii. În aceste zile, litoralul le oferă pe toate.

Plaja este doar începutul. Și, sincer, ce mișto este pe litoral când ai atât de multe lucruri de trăit!

Programele, orele, regulile de acces și disponibilitatea biletelor reflectă informațiile publicate până la data de 18 august 2026 și pot fi actualizate de organizatori. Recomandăm verificarea canalelor oficiale ale fiecărui eveniment înainte de deplasare.