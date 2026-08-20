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Pană de curent în nordul Bucureștiului și în Ilfov. S-a stins lumina și pe Aeroportul Otopeni

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 20 Aug 2026
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otopeni

O pană de curent a paralizat nodul Capitalei și Ilfovul, dar și Aeroportul Otopeni.

Site-ul ”Rețele Electrice” vine să confirme avaria majoră din zona de nord a Bucureștiului, o întrerupere de curent neplanificată. Au fost afectate inclusiv instituții cu infrastructură critică, precum Aeroportul Otopeni, conform Gândul. Pana de curent a afectat întreaga zonă Pipera - Ilfov. 

Update: ”Astăzi, 20 august, în jurul orei 16:24, s-a produs o avarie în rețeaua de distribuție a energiei electrice care alimentează zonele Pipera și Aviației din București și orașul Otopeni, județul Ilfov. Echipele Rețele Electrice România au reconfigurat rețeaua pentru a alimenta clienții din alte surse, astfel încât, în mai puțin de 5 minute, clienții casnici afectați aveau din nou energie electrică” au transmis oficialii Rețele Electrice România.

Pană uriașă de curent în nordul Bucureștiului și în Ilfov. S-a stins lumina și pe Aeroportul Otopeni

”Sistemele critice operaționale ale aeroportului sunt funcționale” au transmis oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) pentru Mediafax. 

Citește și: Notificări de deconectare, anunțate de Bogdan Ivan. Reacția Ministerului Energiei

În contextul crizei energetice din România, premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că nu vor fi afectați consumatorii casnici. În urmă cu o zi, el a vorbit și despre notificările de limitare sau deconectare invocate de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.  ”Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și de incertitudine” a susținut Bogdan Ivan, care a adăugat că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie: ”Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României”

”Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi  primit notificări de limitare sau deconectare. Aceștia au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 ore înainte” a transmis Ministerul Energiei. 

 
 

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Comentarii (1)

rasvan   •   20 August 2026   •   17:02

Parca se estima intreruperi de curent seara,nu in mijlocul zilei,cand soarele,face sa duduie retelele. !

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