Pană de curent în nordul Bucureștiului și în Ilfov. S-a stins lumina și pe Aeroportul Otopeni

O pană de curent a paralizat nodul Capitalei și Ilfovul, dar și Aeroportul Otopeni.

Site-ul ”Rețele Electrice” vine să confirme avaria majoră din zona de nord a Bucureștiului, o întrerupere de curent neplanificată. Au fost afectate inclusiv instituții cu infrastructură critică, precum Aeroportul Otopeni, conform Gândul. Pana de curent a afectat întreaga zonă Pipera - Ilfov.

Update: ”Astăzi, 20 august, în jurul orei 16:24, s-a produs o avarie în rețeaua de distribuție a energiei electrice care alimentează zonele Pipera și Aviației din București și orașul Otopeni, județul Ilfov. Echipele Rețele Electrice România au reconfigurat rețeaua pentru a alimenta clienții din alte surse, astfel încât, în mai puțin de 5 minute, clienții casnici afectați aveau din nou energie electrică” au transmis oficialii Rețele Electrice România.

”Sistemele critice operaționale ale aeroportului sunt funcționale” au transmis oficialii Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) pentru Mediafax.

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În contextul crizei energetice din România, premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că nu vor fi afectați consumatorii casnici. În urmă cu o zi, el a vorbit și despre notificările de limitare sau deconectare invocate de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. ”Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, de costuri uriașe și de incertitudine” a susținut Bogdan Ivan, care a adăugat că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie: ”Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României”.

”Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare. Aceștia au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 ore înainte” a transmis Ministerul Energiei.



