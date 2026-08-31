Crimă urmată de sinucidere în Neamţ. O tânără de 22 ani a fost ucisă de fostul iubit, pompier, în faţa unei pizzerii

Crimă - imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik

O tânără de 22 de ani din Neamţ a fost ucisă în faţa unei pizzerii de fostul ei iubit, subofiţer ISU Neamţ. Bărbatul s-a sinucis, ulterior.

Tânăra, în vârstă de 22 de ani, era studentă în anul IV la o facultate din Iaşi şi muncea la o pizzerie din localitatea Barticeşti, judeţul Neamţ. Fostul ei iubit, subofiţer la ISU Neamţ, a ucis-o cu sânge rece duminică seară, în jurul orei 22:30. Surse apropiate anchetei spun că fata a fost găsită cu o plagă înjunghiată în zona gâtului.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum s-a petrecut totul. Tânăra se afla în faţa localului, un autoturism a oprit în apropiere, iar din maşină a coborât fostul ei iubit. Acesta a agresat-o şi i-a aplicat mai multe lovituri de cuţit, iar apoi a plecat cu aceeaşi maşină. Medicii au transportat-o pe tânără la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, dar nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

Tânărul a mers într-o pădure din apropiere, unde s-a spânzurat.

"La data de 30 august a.c., în jurul orei 22.35, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, o tânără este rănită, în localitatea Barticești. La fața locului a intervenit echipa de cercetare din cadrul SIC Neamț, Serviciul Criminalist Neamț, BIC Roman și Birou Criminalistic Roman, victima fiind transportată la spital, unde a fost declarat decesul acesteia”, a precizat IPJ Neamţ.

Tatăl tinerei a declarat, conform Observator, că cei doi se cunoşteau încă din liceu, dar şi că ar fi avut o relaţie de aproximativ 6 ani. Cei doi se despărţiseră în luna iunie.

La scurt timp după atac, fostul iubit al tinerei, în vârstă de 25 de ani, a fost găsit fără semne vitale, spânzurat de un copac, pe o stradă de la periferia localității Pildești.

Bărbatul era subofițer în cadrul ISU Neamț – Detașamentul de Pompieri Roman. Cercetările în acest caz au fost preluate de un procuror militar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași.

Conform oficiuldestiri.ro, surse din interiorul ISU Neamţ îl descriu pe tânărul subofiţer drept respectuos, liniştit şi extrem de implicat în activitatea profesională. Până acum, nu ar fi ieşit la iveală sancţiuni disciplinare, conflicte la locul de muncă sau alte episoade de violenţă.

Altă crimă teribilă, în Vâlcea, săptămâna trecută

Un bărbat de 32 de ani a fost reţinut miercuri de poliţişti, după ce în urmă cu patru ani l-ar fi ucis cu mai multe lovituri de ciocan aplicate în cap pe fostul concubin al partenerei lui de viaţă.

Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au transmis că poliţiştii au găsit marţi şi cadavrul victimei, care era dată dispărută din vara anului 2022, în cauză fiind declanşată din oficiu o anchetă pentru omor încă din luna aprilie anul trecut, când au fost descoperite mai multe indicii care să ducă la ipoteza că aceasta ar fi fost ucisă în locuinţa sa din satul Streminoasa, comuna Creţeni.

"Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul verii anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relaţie cu un alt bărbat, în prezent în vârstă de 32 de ani. Într-una dintre nopţile lunii august 2022, bărbatul de 32 de ani s-ar fi deplasat la locuinţa victimei, unde ar fi ucis-o prin aplicarea mai multor lovituri cu un ciocan în zona capului. Ulterior, cadavrul victimei ar fi fost transportat şi ascuns într-o zonă împădurită din proximitatea satului Streminoasa", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Astfel, în baza probelor cu privire la împrejurările în care ar fi fost săvârşită fapta, anchetatorii l-au pus sub acuzare pe bărbatul de 32 de ani pentru crimă, urmând să îl prezinte judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă.