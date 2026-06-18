Remorcherul scufundat lângă portul Midia a fost scos la suprafaţă

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Operaţiunea de ranfluare a remorcherului scufundat a fost încheiată, acesta fiind transferat în siguranţă în portul Midia şi securizat în dana operată de Midia Marine Terminal (MMT).

Conform unui comunicat al MMT, convoiul format din remorcher şi macara plutitoare a fost tractat de nava-suport Ataman. Atât activităţile premergătoare, cât şi transportul către port, parte a procesului de ranfluare, s-au desfăşurat sub supravegherea şi cu aprobarea autorităţilor competente.

"În conformitate cu deciziile autorităţilor, nava va rămâne sub paza permanentă a Gărzii de Coastă, iar mâine (vineri n.r) va fi pusă la dispoziţia acestora. ARAS Salvage a depus toate eforturile posibile pentru localizarea colegilor dispăruţi, efectuând căutări în toate compartimentele accesibile ale navei, în conformitate cu dispoziţiile organelor de anchetă. O operaţiune de căutare mai amplă va fi desfăşurată în portul Midia", se menţionează în comunicat.

Un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în luna martie, în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

În urma accidentului naval, doi dintre cei cei cinci marinari aflaţi la bordul remorcherului au fost găsiţi decedaţi în timp ce alţi trei au fost daţi dispăruţi. Trupul unuia dintre cei trei marinari daţi dispăruţi a fost recuperat, miercuri, în timpul operaţiunilor de ridicare la suprafaţă a epavei aflate la o adâncime de 26 de metri.

Midia Marine Terminal este un operator specializat de infrastructură logistică maritimă, care furnizează servicii integrate pentru manipularea ţiţeiului şi a produselor petroliere în regiunea Mării Negre. Înfiinţată în 2007, compania a preluat în administrare danele din portul Midia. Majoritatea activelor logistice operate sunt situate pe malul Mării Negre, aproape de rafinăria Petromidia.