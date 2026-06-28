Incendiu puternic în Portul Agigea

Un incendiu puternic a izbucnit, în această dimineață, în Portul Agigea.

Ard un depozit de gunoi și fier vechi din Portul Agigea, în zona Porții 10. Din cauza degajărilor importante de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din localitatea Agigea.

Potrivit reprezentanților ISU Constanța, incendiul nu prezintă, în acest moment, pericol de propagare, nu sunt înregistrate victime și nu se impune evacuarea populației.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul ISU Constanța cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă și un echipaj SMURD de tip B. De asemenea, un operator privat participă la intervenție cu o autospecială de stingere.