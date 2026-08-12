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Dispozitiv incendiar amplasat pe trotuar, lângă Ambasada României din Elveția. Reacția MAE

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 12 Aug 2026
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MAE min afacerilor externe
MAE/ Sursa foto: Agerpres

MAE a venit cu precizări, miercuri, după incidentul de la Ambasada României din Elveția, unde un dispozitiv incendiar improvizat a fost amplasat pe trotuar, lângă gardul misiunii diplomatice, și a luat foc. Incendiul a fost stins de personalul ambasadei, iar autoritățile elvețiene au deschis o anchetă.

Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederaţia Elveţiană, pe trotuar, şi a luat foc, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Incidentul s-a petrecut luni, 10 august.

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Precizările MAE despre incident

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc. Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită. Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Nu s-au înregistrat victime 

Presa din Elveția a relatat că persoane necunoscute au provocat luni după-amiază incendiul din apropierea Ambasadei României din Berna. Focul s-a extins la vegetație, potrivit Poliției Cantonale din Berna.

Obiectul în flăcări a fost plasat intenționat lângă gardul ambasadei, iar incendiul a fost stins de personalul acesteia. Pompierii ajunși ulterior la fața locului au rămas în zonă pentru supravegherea situației.

Au fost înregistrate pagube materiale, însă nicio persoană nu a fost rănită. În timpul intervenției, pompierii au redirecționat temporar pietonii din zona ambasadei. Poliția Cantonală din Berna, sub coordonarea procuraturii, a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

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