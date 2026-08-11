Ursula von der Leyen s-a filmat cu o găină și a publicat clipul pe Instagram. Ce le-a cerut urmăritorilor / video

Ursula von der Leyen, președinta CE. Foto: Agerpres

Ursula von der Leyen le-a prezentat-o urmăritorilor săi de pe Instagram pe Chickeletta, găina care a devenit mama adoptivă a doi pui.

Într-un videoclip publicat pe contul de Instagram, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a povestit o întâmplare din gospodăria sa, unde găina Chickeletta a devenit mama adoptivă a doi pui.

Ursula von der Leyen a explicat că pasărea nu avea o viață ușoară la ferma de unde provenea și era hărțuită de celelalte găini.

„Am avut o vară minunată aici, pentru că avem trei membri noi în familie. Și permiteți-mi să vi-i prezint. Aceasta este Chickeletta și are doi copii mici.

Până acum nu au nume, pentru că nu știm dacă sunt cocoșei sau puicuțe. Permiteți-mi să vă spun povestea uimitoare prin care au trecut.

Chickeletta era într-un grup de găini la o fermă. Nu era fericită pentru că celelalte găini o hărțuiau. Așa că a început să clocească, chiar dacă nu avea ouă.

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Chickeletta i-a adoptat imediat pe cei doi pui

Președinta Comisiei Europene a povestit că cei doi pui adoptați de Chickeletta provin din ouă abandonate de o altă găină cu doar câteva zile înainte de eclozare. Ouăle au fost puse într-un incubator, iar după ce au eclozat, puii au fost așezați sub Chickeletta, care i-a adoptat imediat.

„La o altă fermă, o altă găină stătea pe un cuib de ouă și le-a lăsat cu trei zile înainte ca acestea să eclozeze. Proprietarul a pus ouăle într-un incubator și au eclozat doi pui. I-am pus pe cei doi pui sub Chickeletta. Ea i-a adoptat imediat”, a spus Ursula von der Leyen în videoclipul postat pe pagina de Instagram.

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Ce le-a cerut urmăritorilor

Ursula von der Leyen le-a cerut internauților să o ajute cu sugestii pentru alegerea numelor celor doi pui și i-a invitat să își lase ideile în comentarii.

„Acum lipsesc doar două nume. Așa că spuneți-mi ideile voastre în comentarii”, a scris Ursula von der Leyen pe Instagram.

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