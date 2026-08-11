Stocarea energiei din România, joc între China şi UE. Poarta investiţiilor chineze în UE a fost deschisă. Ce trebuie să facă România?

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România trece printr-o criză energetică de amploare, consumul în orele de vârf depăşind cu mult producţia internă.

România nu are capacităţi de stocare suficient de mari, astfel că în timpul orelor de vârf ţara noastră este nevoită să cumpere energie scumpă din alte state.

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În acest context, Petre Roman, primul premier al României post-decembriste, a explicat de ce construirea unor capacităţi de stocare pune România între China şi Uniunea Europeană. Conform acestuia, Green Deal-ul a ajutat România, dar ţara noastră a greşit când nu a construit capacităţi de stocare pentru energie. Petre Roman spune că o firmă a fost interesată în urmă cu 11 ani să construiască astfel de baterii în România, dar lucrurile nu s-au mişcat.

"Uitaţi-vă ce putere obţinem acum din solar şi eolian. E o putere foarte mare. Deci acest Green Deal a fost foarte util. S-a spus acum câţiva ani că, din cauza subvenţiilor, va creşte preţul energiei electrice la consumatori. Şi a crescut. Dar ceea ce trebuia să avem noi sunt capacităţi de stocare, ca să ai unde să pui energia, fie ea solară, eoliană sau nucleară, când funcţionează totul din plin. Şi când ai probleme, ai de unde lua.

Acum e mult mai complicat.

Cei care au venit acum câţiva ani la noi să investească în stocare nu erau o firmă din China. Poate aveau legături cu tehnologia chineză, nu ştiu, fiindcă chinezii au avansat foarte puternic în domeniul bateriilor", a declarat Petre Roman într-un interviu pentru DC News.

Stocarea energiei din România, între China şi UE. Ce trebuie să facă România?

Astfel, continuă fostul prim-ministru, România ar trebui să activeze discuţii pe canale diplomatice, să traseze toate scenariile posibile şi să vină cu toate evaluările pentru a convinge Uniunea Europeană să accepte investiţii chinezeşti în domeniul energiei în România. În plus, acesta a explicat şi de ce Federaţia Rusă, SUA, dar şi China, cu toate că mai voalat, şi-ar dori dispariţia Uniunii Europene.

"Acum, însă, dacă vrei să construieşti capacităţi de stocare, chinezii ar fi de acord, dar nu ar fi de acord UE. Pentru că avem un contencios cu China. China vrea mereu să vândă tot şi să nu importe nimic. Dar nu se poate aşa ceva! Atunci, ce facem cu forţa de muncă din UE? O trimitem la plimbare? E o problemă foarte serioasă.

UE nu este într-o poziţie suficient de puternică acum. Preşedintele Trump a declarat că UE e ca un monstru care trebuie să dispară. E principalul aliat al nostru, da? E ceva inimaginabil. La fel cum spune şi Rusia. De ce? Ăsta e interesul lor, ca să nu aibă în faţă o astfel de putere. Şi Xi Jinping spune la fel, chiar dacă nu e la fel de agresiv. Prin urmare, ca să construieşti acum o unitate de baterii de stocare e mai complicat. Nu e că nu s-ar putea face. Şi având în vedere că vrem să construim încă două unităţi nucleare, trebuie să facem şi capacitatea de stocare. Dar trebuie să avem toate argumentele, diplomaţia, evaluările, scenariile, ca să le prezentăm partenerilor din UE şi la final să putem spune că de asta beneficiază întreaga UE. Pentru că această problemă e în toată Uniunea Europeană", a mai punctat Petre Roman.

Domeniul auto, cel mai bun exemplu al supremaţiei chineze. Poarta de investiţii în UE a fost deja deschisă

China este într-o perioadă de expansiune, iar conform lui Petre Roman acest lucru se întâmplă "în toate domeniilr". Acesta a dat, printre altele, exemplul industriei auto.

"Volkswagen, spre exemplu, este obligat să îşi închidă anumite fabrici. Toate marile companii auto din Germania au fabrici în China. Dar, între timp, chinezii au fabricile lor. Ei produc maşini electrice mult mai ieftin. De ce? Pentru simplul motiv că maşinile electrice sunt mult mai simple cu motoare termice. Motorul electric e un lucru care există deja din 1850. Principiul lui e foarte simplu, e foarte eficient. Motorul electric are un randament de 98% când e bine făcut. Iar chinezii au avansat foarte mult şi în domeniul bateriilor auto.

Dar aceste lucruri pot fi negociate. UE are mari producători auto. Şi Franţa, şi Germania. Industria auto din Europa este extrem de importantă, sunt zeci de mii de locuri de muncă. Drept pentru care s-a început deschiderea porţilor investiţiilor chineze pentru producţia de maşini", a declarat Petre Roman.