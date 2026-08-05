Energie verde în Sectorul 3 de la panourile fotovoltaice de pe școli și blocuri la parcul fotovoltaic de pe Hala Laminor

Într-o perioadă în care prețurile la energie rămân ridicate, iar România trece prin alerte energetice în lunile de vârf ale verii, Sectorul 3 și-a construit în ultimii ani propria strategie de producție de energie verde. Panouri fotovoltaice pe școli, pe grădinițe, pe clădirile publice și pe acoperișul Halei Laminor, noul sediu al Primăriei. Miza este dublă: reducerea costurilor cu energia și scăderea presiunii pe sistemul energetic național.

Primăria Sectorului 3 se mută în Hala Laminor, clădirea industrială istorică restaurată și consolidată de administrație. Pe acoperișul halei, una dintre cele mai mari clădiri din România, cu peste 70.000 de metri pătrați, a fost amenajat un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 5 MW. Energia electrică produsă acoperă necesarul clădirii, iar diferența este injectată în rețea.

Practic, cea mai mare instituție a sectorului își asigură singură consumul, în loc să tragă din rețeaua publică. Mai mult, aici se încarcă și flota de mașini electrice a instituției, Primăria Sectorului 3 făcând o trecere aproape completă la mașini electrice, reducând astfel costurile de întreținere și costurile cu combustibilul.

Instituțiile publice funcționează în timpul zilei. Primăria, școlile, grădinițele au program exact intervalul în care panourile fotovoltaice produc cel mai mult. Suprapunerea dintre orele de consum și orele de producție solară este motivul pentru care aceste investiții au sens economic real.

O locuință consumă cel mai mult seara, când oamenii se întorc acasă, pornesc aerele condiționate, utilizează electrocasnicele, când soarele apune și panourile nu mai produc, ceea ce complică autoconsumul. O instituție publică, în schimb, consumă fix atunci când panourile lucrează la capacitate. Rezultatul este o presiune mai mică pe sistemul energetic național în orele de vârf ale zilei și costuri mai mici pentru bugetul local.

Panouri fotovoltaice la toate școlile și grădinițele

Un proiect amplu vizează unitățile de învățământ. Prin fonduri europene, Primăria Sectorului 3 instalează aproximativ 13.000 de panouri fotovoltaice la toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu o capacitate totală instalată de aproximativ 5 MW. Panourile sunt amplasate pe terasele clădirilor, valorificând suprafețe care altfel ar rămâne nefolosite.

Sistemele sunt dimensionate pentru autoconsum, ceea ce înseamnă că energia produsă este folosită direct de școală pentru funcționarea curentă, reducând cantitatea de energie cumpărată din rețea. Ca și în cazul sediului Primăriei, programul școlilor se suprapune în principal peste orele de producție solară, ceea ce maximizează beneficiul.

Sisteme fotovoltaice și pentru blocuri

Programul nu se oprește la clădirile publice. Primăria lucrează la peste 100 de blocuri care vor avea, după finalizarea lucrărilor de reabilitare termică, și sisteme fotovoltaice pe terase. Unele deja beneficiază de acest sistem, grație programelor dedicate de finanțare de până acum.

Acestea acoperă consumul comun al blocului: iluminatul de pe scări, lifturile, interfonul. Sistemul poate acoperi între 70 și 100% din aceste nevoi, mai ales pe timpul verii. Pentru locatari, asta înseamnă cote de întreținere mai mici.

O strategie construită pe termen lung

Investițiile în energie verde din Sectorul 3 formează un sistem coerent: clădirile publice își produc energia în orele în care o consumă, școlile reduc facturile din bugetul local, iar blocurile scad cheltuielile locatarilor.

Toate reduc, în același timp, cererea pe sistemul energetic național în momentele de vârf. Într-un context în care prețul energiei rămâne o problemă pentru bugetele publice și pentru cele ale familiilor, producția locală de energie verde reprezintă o măsură concretă de eficiență economică și de reziliență.