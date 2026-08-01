Penurie de motorină în România? Analiza lui Dumitru Chisăliță, după avertismentele din piața carburanților: "Cel care plătește nota de plată este întotdeauna șoferul"

Dumitru Chisăliță a analizat ce se întâmplă pe piața carburanților din România. Foto: Pixabay

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, susține că avertismentele privind întârzierile la livărire de motorină nu indică, în acest moment, existența unei crize generalizate pe piața carburanților din România.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, atrage atenția că doar un operator a avertizat în privința întârzierilor la livărire de motorină, în timp ce ceilalți mari jucători din piața carburanților și autoritățile nu vorbesc despre un deficit de combustibil. În opinia sa, lipsa unor explicații clare riscă să alimenteze percepția unei penurii și să creeze condițiile pentru acceptarea unor noi scumpiri.

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Avertismentul lui Chisăliță vine în contextul în care piața carburanților din România a fost zguduită în ultimele zile de informații privind posibile întârzieri la livăririle de motorină către clienții en-gros. Președintele Asociației Energia Inteligentă a analizat situația și spune că, înainte de a vorbi despre o criză de aprovizionare, trebuie stabilit dacă este vorba despre o problemă punctuală sau despre una care afectează întreaga piață.

"În ultimele zile, piața carburanților din România a fost alimentată cu un nou mesaj, avertismentul asupra unor întârzieri la livrarea motorinei către clienții, invocând contextul internațional actual faptul că vânzările au depășit capacitatea logistică a depozitelor.

Întrebarea este simplă, vorbim despre o problemă reală a întregii piețe sau despre o situație punctuală, care riscă să creeze impresia unei penurii generale?

Dacă România s-ar confrunta cu un deficit real de motorină, ar fi firesc ca același mesaj să fie transmis de toți marii operatori. Însă nu vedem acest lucru", spune Dumitru Chisăliță.

Dumitru Chisăliță: Rompetrol nu a emis avertismente similare

Analiza expertului continuă cu exemple concrete din piață. Chisăliță arată că alți mari jucători din domeniu nu au transmis avertismente similare, deși au fost afectați în contextul regional, iar activitatea lor se desfășoară în condiții normale.

"Rompetrol, compania statului kazah care a fost blocată o săptămână să primească țiței, nu a emis avertismente similare privind imposibilitatea onorării comenzilor. Dimpotrivă, în ultimele săptămâni compania a comunicat funcționarea normală a rafinăriei și nu a anunțat restricții comerciale generalizate.

Nici în Bulgaria, unde Rompetrol este un jucător important, nu există avertizări publice privind întârzieri la livrările de motorină sau limitarea aprovizionării. Din contră, activitatea comercială continuă normal, inclusiv prin campanii de stimulare a vânzărilor", mai susține președintele Asociației Energia Inteligentă.

"Guvernul României a transmis recent că nu estimează apariția unei penurii de carburanți"

În plus, Dumitru Chisăliță amintește situația OMV Petrom, dar și poziția oficială a Guvernului, subliniind că acestea nu susțin scenariul unei penurii de carburanți. În acest context, el pune sub semnul întrebării explicațiile privind influența contextului internațional.

"OMV Petrom își produce întreaga cantitate de benzină și cca. 35% din motorina vândută în România din producția internă. Atunci care ”context internațional” influențează întârzieri la livrarea motorinei către clienții en-gros?

Mai mult, Guvernul României a transmis recent că nu estimează apariția unei penurii de carburanți, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea transporturilor și a distribuției, nu raționalizarea consumului", atrage atenția Chisăliță.

Întrebările la care piața carburanților merită răspunsuri

În continuare, Dumitru Chisăliță spune că există mai multe întrebări la care piața și consumatorii au nevoie de răspunsuri clare pentru a înțelege dacă este vorba despre o dificultate logistică izolată sau despre o problemă de amploare.

"În aceste condiții, apar câteva întrebări la care piața merită răspunsuri:

Este vorba despre o problemă logistică proprie unui operator sau despre un deficit real de motorină?

Dacă este doar o dificultate logistică, de ce mesajul este transmis ca un semnal privind întreaga piață?

De ce ceilalți mari producători și distribuitori nu raportează aceeași situație?

De ce în statele vecine, alimentate din aceleași fluxuri regionale, nu apar avertismente similare?", arată Chisăliță.

Ce efecte pot avea astfel de mesaje

Președintele Asociației Energia Inteligentă avertizează că simpla apariție a unor astfel de informații poate influența comportamentul consumatorilor și poate genera efecte în lanț asupra pieței.

"Experiența ultimelor săptămâni arată că simpla apariție a unor informații privind posibile probleme de aprovizionare poate genera reacții emoționale: cumpărări preventive, creșterea comenzilor și, implicit, presiune suplimentară asupra lanțului logistic. În astfel de situații, percepția poate deveni aproape la fel de importantă ca realitatea. Iar atunci când consumatorii sunt convinși că urmează o penurie sau că prețurile vor continua să crească, piața acceptă mult mai ușor noi scumpiri", mai spune expertul.

Dumitru Chisăliță: Diferența dintre o problemă logistică punctuală și o criză reală de aprovizionare trebuie explicată clar

În finalul analizei sale, Dumitru Chisăliță insistă asupra necesității unei comunicări transparente din partea autorităților și companiilor, considerând că doar astfel pot fi evitate speculațiile și panica în rândul cosumatorilor. Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, autoritățile ar trebui să răspundă public la întrebările esențiale privind stocurile și disponibilitatea carburanților, pentru a elimina incertitudinile din piață.

"De aceea este esențial ca autoritățile și companiile să comunice transparent și unitar. Diferența dintre o problemă logistică punctuală și o criză reală de aprovizionare trebuie explicată clar, pentru că altfel orice mesaj poate alimenta speculațiile și poate contribui la justificarea unor prețuri tot mai mari.

Întrebările la care autoritățile trebuie să vină cu răspunsuri

Consumatorii au nevoie de certitudini, nu de mesaje contradictorii. De aceea autoritățile au obligația să răspundă public imediat la câteva întrebări simple:

Există sau nu un deficit fizic de combustibil în România?

Ce nivel au stocurile comerciale și cele de siguranță?

De ce mesajele diferă atât de mult între principalii operatori?

De ce nu vedem avertismente similare în alte state din regiune?

În lipsa unor răspunsuri clare, consumatorii rămân cu impresia că fiecare nou mesaj privind întârzieri, probleme logistice sau cerere excepțională pregătește terenul pentru acceptarea unor prețuri tot mai mari. Piața are nevoie de transparență, nu de percepții. Pentru că atunci când percepția devine mai puternică decât realitatea, cel care plătește nota de plată este întotdeauna șoferul", mai spune Chisăliță.

Guvernul a anunțat că monitorizează aprovizionarea cu carburanți

Precizăm că reprezentanții Ministerului Energiei au discutat vineri, 31 iulie, la Palatul Victoria, cu marile companii petroliere și cu distribuitorii de carburanți, după ce motorina a trecut în marile orașe de 10,50 lei/litru.

Ulterior, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat, la Digi24, că situația este „îngrijorătoare”, dar nu una „apocaliptică”.

„Am decis acum 3 săptămâni să avem întâlniri săptămânale de lucru, pentru că este o stare cu adevărat îngrijorătoare. Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore, dar dată fiind situația internațională și mai nou, din păcate, cea regională, cu oprirea sau dificultății în a aduce petrol din Kazahstan, din cauza atacurilor cu drone, și cu anumite incidente care au avut loc în Marea Neagră, care descurajează navele să mai facă transport în regiune, plus decizia Rusiei de a interzice exportul de motorină până la sfârșitul acestui an, care pune presiune pe piața internațională, avem discuții săptămânale și vedem care sunt problemele cele mai serioase și cum le putem rezolva.

Majoritatea companiilor petroliere au asigurate fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în buna parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe Oil Terminal, dar sunt și transporturi rutiere, în cazul companiei MOL. Există însă două probleme, două obstacole la care trebuie să găsim o rezolvare”, a declarat, vineri, 31 iulie, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Prima problemă la care a făcut referire Bușoi este reprezentată de transportul intern al carburantului către vestul țării, iar a doua - funcționarea rafinăriei Petromidia, dependentă de fluxurile de țiței din Kazahstan.

Paradox: România are cea mai ieftină benzină, dar cel mai mare preț la pompă

În acest context, reamintim că vineri, 31 iulie, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a acordat un interviu pentru DC NEWS, în care a atras atenția asupra unui paradox: România are cea mai ieftină benzină, dar cel mai mare preț la pompă.

"Această taxare este o decizie strict politică care, practic, a escaladat după pandemie, din 2020. Dacă ne uităm la toate formele de energie, gaz, energie electrică, benzină, motorină, GPL, o să observăm clar că este preferința statului de a-și forma venituri la bugetul de stat. Nu este o chestiune întâmplătoare sau particulară. Este modul în care statul a înțeles, începând cu 2021, să-și modeleze politica de obținere a veniturilor, taxând mult și foarte mult tot ce înseamnă energie. De ce? Există o inelasticitate foarte mare, care este dovedită și printr-un studiu pe care l-am făcut acum două săptămâni.

Am arătat că deși prețurile din piață la benzină, motorină, timp de trei luni au crescut la nivele de o treime, modul în care românii folosesc în continuare benzina, motorina, mijloacele de transport în comun, arată că nu a existat nicio legătură sau o cauzalitate", a declarat Dumitru Chisăliță pentru DC NEWS.

El a arătat și ”unde se ascunde”, de fapt, vinovatul. Vezi continuarea AICI.