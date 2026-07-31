Ministrul care a cheltuit peste 12 milioane de euro pe zboruri private. Plătea 18.000 de euro pentru o noapte de cazare

Un fost ministru de Externe ar fi cheltuit peste 12 milioane de euro din fonduri publice pe zboruri private și s-ar fi cazat cu 18.000 de euro pe noapte. Foto: Agerpres

Un fost ministru de Externe a cheltuit peste 12 milioane de euro din fonduri publice pentru zboruri private în perioada mandatului său.

Este scandal în Ungaria, după ce, în urma unei anchete a presei maghiare, a ieșit la iveală că Peter Szijjarto, fost ministru de Externe, ar fi cheltuit peste 12 milioane de euro din fonduri publice pe zboruri private și s-ar fi cazat cu 18.000 de euro pe noapte, scrie TVP World.

Ministrul de Externe din guvernul de dreapta demis în aprilie 2026, a cheltuit, de asemenea, un total de peste 260.000 de euro pentru rezervarea de zboruri private care nu au fost niciodată folosite, a relatat, joi, un site de știri de investigații maghiare - HVG.

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Noul guvern centrist al Ungariei, condus de Péter Magyar, a acuzat administrația anterioară de utilizarea abuzivă a fondurilor publice și de conducerea țării în beneficiul propriu și al unor apropiați oligarhi.

În timpul călătoriilor oficiale în străinătate, Szijjártó, dar și alte persoane din anturajul său, au folosit saloanele VIP ale aeroporturilor de 66 de ori, a constatat HVG din datele primite în urma unei solicitări privind accesul liber la informații. Factura totală pentru suitele de lux s-a ridicat la aproape 140.000 de euro, a raportat HVG, sau în medie aproximativ 2.000 de euro pe călătorie.

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Cei mai mulți bani, folosiți în timpul unei călătorii în Rusia, în iulie 2021

Cea mai generoasă cheltuială a avut loc în timpul unei călătorii în Rusia în iulie 2021, când persoane din anturajul lui Peter Szijjarto, ministrul de Externe de atunci, format din 15 persoane, a acumulat o factură de aproape 30.000 de euro, a scris HVG. Natura serviciilor furnizate nu a fost specificată în datele comunicate către HVG de către Ministerul de Externe al Ungariei. Totuși, se știe că în luna decembrie a aceluiași an, Szijjártó primise Ordinul Prieteniei de la ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la Moscova.

În timpul Campionatului Mondial de Fotbal din 2022 din Qatar, factura de cazare a lui Szijjártó pentru o noapte s-a ridicat la aproape 18.000 de euro, a relatat miercuri canalul de televiziune maghiar RTL.

Se pare că în conformitate cu regulile de achiziții publice ale Guvernului Fidesz, Szijjártó era autorizat să își acorde permisiunea pentru astfel de cheltuieli, potrivit HVG.

Fostul ministru ungar de externe, Peter Szijjarto, dispăruse din spațiul public după înfrângerea lui Orban

Reamintim că după înfrângerea lui Viktor Orban la alegeri, fostul ministru ungar de Externe, Peter Szijjarto dispăruse complet din spațiul public, alimentând speculații intense privind rolul său și posibilele anchete care ar putea urma.

În Ungaria, rezultatul alegerilor parlamentare din aprilie 2026 au produs un efect rapid în zona puterii. După confirmarea înfrângerii lui Orban, atenția s-a mutat brusc asupra unuia dintre cei mai apropiați oameni ai săi. Semnalul cel mai clar al schimbării a venit chiar în seara alegerilor. În momentul în care Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea, Peter Szijjarto nu se afla alături de el.

Ulterior, absența lui devenise evidentă și a fost confirmată de lipsa oricărei apariții publice. În paralel, fostul ministru își încetase complet activitatea pe rețelele sociale.

Înregistrare surpriză cu ministrul de externe maghiar și Serghei Lavrov

De-a lungul timpului, Peter Szijjarto s-a aflat în centrul mai multor scandaluri și situații controversate. În martie 2026, spre exemplu, apăruse în spațiul public o înregistrare surpriză cu Peter Szijjarto și Serghei Lavrov. Aceasta arată cum Peter Szijjarto a discutat direct cu oficialul rus despre scoaterea unor persoane de pe lista sancțiunilor UE, dar și alte subiecte sensibile.

Convorbirea dintre cei doi oficiali, difuzată de VSquare, oferea indicii despre modul în care Ungaria a oferit informații sensibile din instituțiile europene Moscovei și despre interacțiunile dintre oficialii europeni și cei ruși.

Documentele audio aratau și că la scurt timp după ce Szijjarto s-a întors la Budapesta din Sankt Petersburg, pe 30 august 2024, a primit un apel de la Lavrov. În discuție, ministrul rus a amintit că oligarhul Alisher Usmanov a dorit ca sora sa, Gulbakhor Ismailova, să fie scoasă de pe lista sancțiunilor UE. Szijjarto a confirmat că va susține acest demers.

„Chestia este următoarea: împreună cu slovacii, depunem o propunere către Uniunea Europeană pentru a o scoate de pe listă. O vom depune săptămâna viitoare și, deoarece va începe o nouă perioadă de revizuire, va fi pusă pe ordinea de zi și vom face tot posibilul să o scoatem de pe listă”, a explicat el în acel moment.

În încheiere, ministrul maghiar amintea despre vizita la sediul Gazprom din Rusia și spunea: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”.

Analiza audio efectuată atunci indica faptul că vocea lui Lavrov se auzea mai clar, ceea ce sugera că interceptarea fusese realizată de pe telefonul ministrului rus. Șapte luni mai târziu, Ismailova a fost într-adevăr scoasă de pe lista sancțiunilor UE.

Un ofițer de informații european care a revizuit transcrierile a remarcat că Szijjarto părea aproape supus în dialogul cu Lavrov: „Dacă eliminați nume și arătați aceste conversații oricărui ofițer de caz, acesta va jura că este o transcriere a unui ofițer de informații care își folosește ajutorul”, a comentat acesta.

Ungaria și relaxarea sancțiunilor UE

Totodată, interceptările aratau că acest caz nu a fost singular. Szijjarto a contribuit și la scoaterea altor persoane influente de pe lista sancțiunilor, printre care Veaceslav Moshe Kantor și ministrul rus al sportului, Mihail Degtyarev. Un diplomat european a explicat atunci, sub protecția anonimatului, că Ungaria și Slovacia tind să propună liste mai lungi de nume rusești pentru a fi eliminate din motive politice, nu juridice.

De asemenea, în timpul unei runde de negocieri din martie 2026, cele două țări au încercat să îl excludă și pe Usmanov de pe listă.

Washington Post relatase anterior că Szijjarto furniza lui Lavrov informații în timp real despre discuțiile din cadrul UE și despre posibile decizii. Ministrul maghiar a recunoscut ulterior apelurile, argumentând că deciziile UE privind energie, industria auto și securitatea afectează direct interesele Ungariei cu partenerii externi.

Scurgerea informațiilor a provocat reacții în UE. Raportele au arătat că Ungaria a fost exclusă de la negocieri sensibile din cauza temerilor privind scurgerile de informații către Rusia.

Premierul polonez Donald Tusk scria la acea vreme pe platforma X: „n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme”, explicând că, din acest motiv, vorbește doar atunci când este strict necesar.

De altfel, atunci Uniunea Europeană anunțase că a decis să restricționeze fluxul de informații confidențiale către Budapesta, din cauza temerilor că guvernul lui Orban ar putea transmite detalii către Moscova. Liderii europeni au început să se întâlnească în grupuri mai mici, pentru a evita expunerea informațiilor sensibile.

De ce Peter Szijjarto renunțat la mandatul de parlamentar

La mijlocul lunii iulie, Peter Szijjarto a renunțat și la mandatul de parlamentar. Fostul ministru de Externe ungar, Péter Szijjártó, a anunțat atunci că demisionează din Parlament pentru a prelua o funcție de conducere la gigantul chinez al vehiculelor electrice BYD.

Szijjártó scria pe Facebook că a acceptat „o ofertă extrem de prestigioasă” din partea companiei și va deveni „executivul responsabil pentru relațiile externe ale grupului și dezvoltarea de noi linii de afaceri”.

Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, a transformat rapid schimbarea de carieră a lui Szijjártó într-un atac politic, acuzându-l că „a reprezentat mult timp interese străine” și că a făcut lobby pentru „subvenții masive ale statului maghiar” pentru BYD înainte de a se alătura companiei.

„Singura diferență față de înainte este că, de acum înainte, Péter Szijjártó nu va fi plătit de poporul maghiar pentru aceeași «muncă», ci de angajatorul său real”, spunea Magyar acum câteva săpătmâni, potrivit Politico.

Loial Fidesz încă de la sfârșitul anilor 1990, Szijjártó a fost purtătorul de cuvânt al lui Orbán înainte de a deveni ministru de Externe în 2014. În calitate de diplomat de rang înalt al Ungariei, a devenit unul dintre cei mai puternici susținători ai unor legături mai strânse cu Beijingul și Moscova.

BYD a devenit un element central în impulsul producției Chinei în Europa. Compania de vehicule electrice este așteptată să înceapă asamblarea mașinilor la noua sa fabrică maghiară la sfârșitul acestui an, după ce a prioritizat situl ca principal centru de producție european.

Szijjártó nu este singurul politician european care s-a îndreaptat spre industria auto. Fostul ministru german de Finanțe, Christian Lindner, care a părăsit politica după înfrângerea partidului său în alegeri, urmează să devină director executiv al celui mai mare dealer auto din Germania, Autoland AG, în 2027.