Anchetă lansată de noul guvern de la Budapesta pe transportul ucrainean de valori confiscat în timpul regimului Orban

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Guvernul condus de Peter Magyar a anunţat o anchetă privind autoritatea sa fiscală, după ce cu o lună înainte de alegerile parlamentare a fost confiscat un transport ucrainean de valori.

Ungaria a lansat o anchetă internă care vizează autoritatea sa fiscală, forţele antiteroriste şi alte agenţii, anchetă care priveşte confiscarea unui transport ucrainean de valori ce a tranzitat Ungaria cu o lună înaintea alegerilor în urma cărora premierul naţionalist Viktor Orban, un politician ostil Ucrainei, a pierdut puterea în favoarea actualului premier pro-european Peter Magyar, relatează miercuri Reuters.

Autorităţile ungare au oprit la începutul lunii martie două vehicule blindate de transport de valori în care au găsit bani cash însumând 40 de milioane de dolari şi 35 de milioane de euro, plus 9 kilograme de aur. Şapte ucraineni care însoţeau transportul şi despre care Kievul a susţinut că erau angajaţi bancari, unul dintre ei fiind un fost general în serviciile de informaţii, au fost reţinuţi şi eliberaţi ulterior, dar valorile confiscate au fost predate Ucrainei abia cu câteva zile înaintea ca premierul Peter Magyar să-şi preia oficial mandatul.

Autorităţile ungare au spus atunci că au confiscat acest transport pentru a investiga un posibil caz de spălare de bani. Ministrul de externe ungar de la acea vreme, Peter Szijjarto, a sugerat că aceste valori ar fi putut avea legătură cu "mafia de război ucraineană" sau să fi fost destinate "cuiva în Ungaria" înaintea alegerilor legislative care au avut loc pe 12 aprilie, această a doua ipoteză fiind o aluzie la partidul Tisza al lui Peter Magyar.

Acesta din urmă a afirmat miercuri, într-o postare pe Facebook, că procurorul general "trebuie să abordeze chestiunea fără întârziere". Biroul procurorului general a transmis ulterior într-un comunicat că ia toate măsurile necesare şi că încearcă să elucideze deplin circumstanţele cazului, adăugând că se pot aştepta rezultate "substanţiale" în viitorul apropiat, scrie Agerpres.