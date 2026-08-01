O navă a agenției atomice rusești Rosatom, scufundată de drone ucrainene în Marea Neagră

Foto rol ilustrativ: captură video MApN

O nouă navă rusă a căzut victimă dronelor ucrainene.

O navă a agenţiei atomice ruseşti Rosatom care transporta mărfuri civile a fost scufundată într-un atac cu drone ucrainene în Marea Neagră, atac nesoldat cu victime, a anunţat compania sâmbătă, în contextul în care Kiev şi Moscova îşi înmulţesc atacurile asupra navelor cargou, transmite AFP.

"Atacul a două drone ale forţelor armate ucrainene asupra navei Yanina a avut loc la 130 de mile de Novorossiisk (...) Era vorba despre un portcontainer obişnuit, navigând în apele internaţionale şi transportând mărfuri civile", a declarat într-un comunicat directorul Rosatom, Aleksei Lihachev.

"Un astfel de atac nu poate fi numit altfel decât piraterie şi jaf pe mare", a denunţat el, precizând că "cei 17 membri ai echipajului au fost toţi salvaţi şi sunt bine".

Rusia şi Ucraina au efectuat în ultimele săptămâni numeroase lovituri asupra navelor care transportă marfă civilă pe Marea Neagră, punând sub semnul întrebării navigaţia în largul porturilor ruseşti şi ucrainene.

Armata ucraineană a pretins că a efectuat peste o sută de atacuri cu drone împotriva cargourilor ruseşti în Marea Azov, forţând Moscova să caute rute alternative pentru exporturile sale.

Rusia, la rândul său, a bombardat în repetate rânduri portul ucrainean Odesa şi navele care îl folosesc, obligând armatorii să îşi suspende escalele şi punând în aşteptare exporturile agricole ale Kievului prin Marea Neagră.

La sfârşitul săptămânii trecute, Ucraina a atacat o navă iraniană în Marea Caspică, ucigând un marinar şi provocând un scurt moment de tensiune în relaţia cu Teheranul, care a ameninţat Kievul cu represalii.

Atac de amploare al Rusiei în această noapte asupra întregii Ucrainei

Un nou atac nocturn cu rachete balistice asupra Kievului a ucis nouă persoane, conform unui bilanț anunțat sâmbătă dimineață, în timp ce președintele Donald Trump ezită în privința autorizării Ucrainei de a produce sisteme Patriot pentru a le intercepta, transmite AFP.

Apărarea împotriva rachetelor balistice, extrem de greu de neutralizat, este o 'prioritate absolută' pentru Kiev, în timp ce Rusia își intensifică loviturile asupra Ucrainei.

'Nouă persoane au fost ucise și alte 23 rănite în urma unui atac rusesc cu rachete balistice', au scris serviciile de urgență din Ucraina pe Telegram, revizuind bilanțul anterior care indica patru morți.

'S-au constatat incendii și pagube în cinci sectoare ale capitalei', au adăugat acestea, inclusiv în Solomianski, unde două persoane au fost ucise și 'un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost parțial distrus și a luat foc'.

În districtul Darnitski au fost numărate șapte victime, iar serviciile de urgență au raportat în special 'un incendiu (...) într-o clădire administrativă'.

Un jurnalist AFP a auzit mai multe serii de explozii care au declanșat alarmele vehiculelor parcate pe străzi.

Președintele american Donald Trump, care și-a exprimat la începutul lunii iulie dorința de a permite Ucrainei să producă sisteme de apărare Patriot pentru a contracara atacurile rachetelor balistice rusești, și-a nuanțat vineri poziția.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu omologul american la începutul săptămânii la Casa Albă, 'și-ar dori să aibă Patriot și și-ar dori să aibă și (rachete) Tomahawk', a declarat vineri Donald Trump în cadrul unei reuniuni a cabinetului său deschis presei.

'Aceste arme sunt incredibile. Trebuie să fim foarte atenți înainte de a lăsa pe cineva să le producă', a avertizat el. A adăugat apoi că nu și-a dat acordul, subiectul fiind încă în discuție.

Președintele Trump declarase joi pentru Financial Times că nu este 'sigur' dacă va da undă verde Kievului pentru producția acestor interceptoare, singurele capabile să doboare rachetele balistice rusești.