Iranul își dă arama pe față: Gardienii Revoluției amenință că vor lovi infrastructura civilă israeliană și americană și vor provoca „iadul”

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Iranul amenință că va riposta împotriva atacurilor americane sau israeliene prin atacuri care vizează infrastructura energetică critică, potrivit unor declarații publicate vineri de agenția de presă de stat iraniană Tasnim și preluate de Fox News.

Un înalt oficial iranian din domeniul apărării a declarat pentru Tasnim că relatările din presa americană referitoare la posibile atacuri americane și israeliene asupra infrastructurii iraniene reprezintă „o nebunie”, avertizând că Teheranul a pregătit „planuri de ripostă pe scară largă”.

Conform agenției Tasnim, oficialul iranian a precizat că aceste planuri includ lovituri care vizează infrastructura critică israeliană și infrastructura energetică a SUA din întreaga regiune, adăugând că forțele armate ale Iranului au atât „capacitatea, cât și voința” de a le pune în aplicare aceste planuri.

Amenințarea vine la doar câteva ore după ce Casa Albă a declarat pentru Fox News Digital că președintele Donald Trump „nu va sta deoparte și nu va permite ca acest comportament terorist să continue” și că „Iranul va plăti în continuare până când va veni la masa tratativelor, într-un mod pe care președintele Trump îl consideră semnificativ”.

Declarația Casei Albe a fost făcută ca reacție la relatările privind o posibilă extindere a operațiunilor militare americane împotriva Iranului.

Între timp un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier a fost lovit de un 'proiectil necunoscut' în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului, a anunțat sâmbătă Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO), informează agențiile Agerpres și DPA.

Agenția a precizat că sala de motoare a navei a fost avariată, adăugând că nu au fost raportate victime sau daune care să afecteze mediul.

Incidentul a avut loc la aproximativ 20 de kilometri nord-est de orașul omanez Lima, potrivit UKMTO.

Iranul a cerut ca navele să folosească un traseu de-a lungul coastei sale prin Strâmtoarea Ormuz și a spus în repetate rânduri că doar traseul indicat de Teheran este sigur.

Disputa privind navigația pe această cale navigabilă strategică, un traseu cheie pentru transportul global de petrol, gaze și îngrășăminte, a devenit un punct central de tensiune în conflictul tot mai accentuat dintre Statele Unite și Iran.