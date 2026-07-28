UE reacționează după incursiunea dronelor rusești în România: Însărcinatul cu afaceri al Moscovei, convocat la Bruxelles

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

UE a convocat reprezentantul diplomatic al Rusiei la Bruxelles după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României săptămâna trecută.

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută, relatează dpa, potrivit Agerpres.

"Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti", a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

Acest "act imprudent" este "o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională", a declarat purtătorul de cuvânt.

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

România şi Letonia "au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin", a declarat purtătorul de cuvânt.

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O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României

Potrivit MApN, după ce ținta a fost dedectată de sistemul de supraveghere, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47", transmite MApN.

De această dată drona nu a fost doborâtă. Potrivit MApN, ea a stat puțin timp în spațiul aerian al României, apoi s-a îndreptat spre Ucraina.

"Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", mai transmite MApN.

Precizăm că în ultimele trei zile au fost doborâte trei drone militare care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre. Ultima a fost doborâtă duminică dimineața, atunci când una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina.

Celelalte două drone au fost neutralizate vineri, 24 iulie și sâmbătă, 25 iulie.