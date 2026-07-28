Educatia si comunitatea in Cartierul Coresi: de ce infrastructura scolara nu a fost o optiune, ci un punct de plecare (P)

Exista o intrebare pe care ne-o adresam rar cand cumparam o locuinta si pe care o punem foarte des dupa ce ne-am mutat: unde invata copilul meu?

La Kasper Development ne-am pus aceasta intrebare inainte ca primul apartament sa fie vandut. Si am considerat-o o intrebare de proiectare, nu de marketing.

Un cartier functional incepe cu infrastructura educationala

Nu ne propunem sa spunem ca am inventat ceva nou. Ne propunem sa explicam o alegere: aceea de a trata infrastructura educationala ca parte din structura unui cartier, nu ca un avantaj promotional adaugat ulterior.

In proximitatea imediata a Coresi Avantgarden functioneaza Scoala 13, Scoala 30, Liceul Industrial Tractorul, gradinitele 9, 33 si 34. Centre de sanatate in proximitate: clinici precum Medlife si Spitalul Tractorul se afla la cativa pasi; acestea nu sunt argumente de vanzare. Sunt consecintele directe ale unui cartier proiectat precum un organism coerent.

La acestea se adauga Cartier Hub by Learnex, un centru educational si afterschool integrat in Cartier Coresi. Nu in vecinatatea lui. In el. Aceasta distinctie pare mica, dar in viata de zi cu zi a unei familii cu copii, nu este.

De ce conteaza ca exista in cartier, nu langa el

Diferenta dintre o scoala la 200 de metri si una la 2 kilometri nu se masoara doar in timp de deplasare. Se masoara in autonomia unui copil de 8 ani care poate merge pe jos dimineata. In linistea unui parinte care nu organizeaza zilnic logistica unui transfer. In calitatea unui cartier care functioneaza si fara masina.

Credem ca urbanism cu sens inseamna exact asta: fiecare componenta a cartierului trebuie sa aiba sens in raport cu celelalte. O scoala care presupune 20 de minute cu masina nu e parte din cartier, e un serviciu extern pe care il accesezi din cartier. Diferenta e fundamentala.

Un ansamblu rezidential in Brasov care integreaza un centru educational dedicat comunitatii nu ofera un serviciu in plus. Ofera un argument pentru a ramane pe termen lung.

Rolul unui dezvoltator imobiliar fata de comunitatea sa

Exista o intrebare pe care nu toti dezvoltatorii imobiliari din Brasov si-o pun: ce se intampla in cartier dupa ce ultimul apartament a fost vandut?

Kasper Development a fost fondat in 2005 si a ramas prezent in aceeasi zona, pe acelasi proiect, prin faze succesive. Nu am construit si am plecat. Am construit, am livrat si am continuat sa investim in infrastructura care face Cartierul Coresi sa functioneze.

Aceasta continuitate are o consecinta directa pentru cei care aleg astazi in Brasov apartamentele de 2 sau 3 camere din cadrul proiectului: nu cumpara doar o locuinta finalizata. Intra intr-un parteneriat devotat vietii de zi cu zi cu un dezvoltator care ramane responsabil pentru calitatea tehnica a cladirii, pentru spatiile comune, pentru viata operationala a ansamblului dupa predare.

Grija pentru consumul de energie, sustenabilitate si intretinere pe termen lung nu se incheie la predarea cheilor. De fapt, abia atunci incepe sa conteze cu adevarat.

Ce inseamna toate acestea pentru o familie care cauta un apartament in Brasov

Inseamna ca decizia de a cumpara un apartament 3 camere in Brasov in Cartier Coresi nu este o decizie despre o locuinta. Este o decizie despre un mediu de viata cu scoli functionale la distanta mica, cu un centru educational integrat in cartier, cu spatii verzi, cu transport, cu clinici medicale in proximitate si cu un dezvoltator care a demonstrat, in doua decenii, ca ramane prezent.

Aceasta este viziunea din spatele Coresi Avantgarden. Un viitor sustenabil in inima Brasovului nu e o promisiune despre ce va fi, este o descriere a ce am construit deja si continuam sa construim.

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