Unde să pleci în vacanță? Răzvan Dumitrescu: Dacă vreți să fiți în siguranță, uitați-vă unde își fac acești oameni concediile / video

Anca Murgoci și Răzvan Dumitrescu

Unde mergeți în concediu?

Anca Murgoci l-a întrebat pe Răzvan Dumitrescu dacă are vreo recomandare pentru cititorii DC News, unde să-și facă oamenii concediile, mai ales că avem urși peste tot, inundațiile și viiturile sunt la ordinea zilei, pe Valea Oltului cad bolovani, iar în Buzău cad drone.

Dumneavoastră plecați în vacanță? Dacă da, unde?

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„Unde spuneți să facem concediile? Că în România e cam ciudat. Pe Valea Oltului cad bolovani, la Bușteni avem viitori urșii sunt peste tot...”, l-a întrebat Anca Murgoci pe Răzvan Dumitrescu.

„Eu merg la țară, la mine, în concediu. E superb acolo. Dar ce să fac eu? Să dau sfaturi oamenilor? Dacă vreți să fiți în siguranță, uitați-vă unde își fac politicienii concediile. Dar trebuie să aveți și linie de credit la bancă ca să reușiți să mergeți acolo. Ei sigur merg în locuri sigure, categoric. Adică nu își asumă riscuri. Dar eu am o idee: Întrebați-l pe Ilie Bolojan. Și despre bani. Și despre concedii”, a zis jurnalistul pe TikTok DC News: