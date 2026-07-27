PSD, PNL și USR au ajuns la un acord: Cum va arăta noua declarație de avere

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Forma inițială a proiectului de modificare a legii ANI prevedea păstrarea secretă a declarațiilor de avere și de interese. Ulterior, PSD, PNL și USR au susținut un amendament prin care acestea ar urma să fie reunite într-un singur document, denumit declarație de interese financiare, care va fi făcut public.

Pentru articolul referitor la publicarea declarațiilor au fost depuse patru amendamente, inițiate de S.O.S., AUR, USR și PSD, iar propunerile formulate de S.O.S. și AUR au fost respinse.

Ulterior, discuțiile s-au concentrat pe alegerea amendamentului care să fie menținut, cel propus de USR sau cel depus de PSD. Radu Marinescu, fost ministru al Justiţiei, a afirmat că, spre deosebire de USR, PSD "și-a făcut temele", după ce a semnalat existența unei "greșeli de tehnică legislativă" în propunerea USR.

USR a continuat să susțină propriul amendament, iar deputatul Alexandru Dimitriu a precizat că eventualele erori de tehnică legislativă vor fi remediate.

În cele din urmă, reprezentanții PSD, PNL și USR au ajuns la un acord pentru susținerea unei singure variante, asumate de toate cele trei formațiuni, care prevede publicarea unor noi declarații de avere și de interese, sub forma declarațiilor de interese financiare. VEZI DECLARAȚIA AICI!

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Proiectul urmează să ajungă la vot în Parlament

Aceste documente reunesc informațiile din declarațiile de avere și de interese într-o singură formă, astfel încât să țină cont de decizia CCR din 2025, potrivit căreia nu mai trebuie incluse bunurile și veniturile soților.

„(6)Pentru persoanele prevăzute la alin. (7), pe baza declarațiilor completate potrivit anexelor nr. 1 și 2, Agenția, prin platforma e-DAI, generează automat declarația de interese financiare care va fi publicată sub forma prevăzută la anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta lege”, potrivit amendamentului PSD.

Radu Marinescu a susţinut că social-democraţii vor "să consolideze" legislaţia existentă, prin introducerea unor elemente care să o pună în acord şi cu deciziile naţionale şi cu cele europene. "Curtea Constituţională a stabilit că anumite componente ale declaraţiilor nu mai pot să mai fie publice. Am făcut un efort deosebit în colaborare cu ANI să găsim acele formule care să permită, totuşi, publicului să ia cunoştinţă de aceste declaraţii de avere şi interese. Cu atât mai mult a venit pentru noi neplăcerea şi insatisfacţia să vedem că alţii le elimină din lege şi acum vin şi spun, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat: "Da, dar am venit şi noi cu amendamente". Nu, noi am atras atenţia asupra acestor amputări ale legii", a afirmat Radu Marinescu.

Amendamentul propus de PSD a fost adoptat și a devenit varianta susținută de toate cele trei partide - PNL, USR și PSD. La propunerea lui Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a fost introdusă și obligația consilierilor de stat de a depune aceste declarații. În forma inițială a proiectului, această obligație îi viza doar pe consilierii prezidențiali și pe cei onorifici.

Proiectul va fi supus dezbaterii și votului în plenul Camerei Deputaților, după care va ajunge la comisiile de specialitate ale Senatului. Ulterior, acesta va fi discutat și votat în plenul Senatului, care are rol de for decizional.

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